La construcción de un nuevo edificio judicial para Venado Tuerto comenzó a tomar forma tras la audiencia pública realizada este jueves en el Centro Cultural Municipal. El encuentro fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Baclini, y el ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico.

Durante la jornada se presentó el proyecto para una futura sede destinada al fuero privado de la Justicia, cuya ubicación tentativa se analiza en terrenos municipales ubicados en la zona de Sáenz Peña y República de Irlanda, en cercanías de la empresa Corven.

Según explicaron las autoridades, la iniciativa surge a partir de la situación actual de los organismos judiciales en la ciudad, que funcionan en diferentes inmuebles y con limitaciones de infraestructura.

Baclini señaló que actualmente los juzgados de distrito, familia, laborales, la Cámara y otros organismos se encuentran distribuidos en distintos edificios, una situación que, según indicó, dificulta el funcionamiento cotidiano.

Además, mencionó que algunos espacios no cuentan con salas de audiencia suficientes y que en determinados casos se debieron adaptar sectores provisorios para poder desarrollar actividades judiciales.

Desde la Corte Suprema remarcaron que el nuevo edificio permitiría concentrar organismos, incorporar espacios adecuados y contar con infraestructura preparada para futuras necesidades del sistema judicial.

El proyecto contempla oficinas, salas de audiencia, sectores destinados al Colegio de Abogados, depósitos, áreas de servicios y herramientas tecnológicas. También incluye espacios de estacionamiento, un aspecto destacado por Baclini durante su exposición.

Por su parte, Lisandro Enrico planteó la necesidad de continuar trabajando entre los distintos sectores involucrados para avanzar en la definición del proyecto. En ese marco, propuso conformar una mesa de trabajo con representantes judiciales, concejales, funcionarios municipales y colegios profesionales.

Durante el encuentro también surgieron observaciones vinculadas principalmente a la ubicación elegida para la futura sede. Algunos participantes plantearon la posibilidad de evaluar otros terrenos, por lo que la localización definitiva aún continúa en análisis.

Las autoridades indicaron que este tipo de obras requiere un proceso prolongado. Según explicó Baclini, la construcción podría demandar entre dos años y medio y tres años y medio, siempre que no existan inconvenientes durante la ejecución.

La propuesta forma parte de una planificación para dotar a Venado Tuerto y a toda la circunscripción judicial de una infraestructura acorde al crecimiento de la actividad. La continuidad del proyecto dependerá de las próximas evaluaciones técnicas, administrativas y presupuestarias.