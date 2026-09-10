El peaje de Venado Tuerto tendrá una nueva tarifa a partir del próximo sábado, según informó Leguas Noticias. El valor para los vehículos particulares pasará a ser de $1.835, de acuerdo con la actualización comunicada.

La modificación impactará en los usuarios que utilizan diariamente la Ruta Nacional 8, tanto vecinos de la región como transportistas que recorren el corredor vial.

Hasta el momento, la información difundida no incluye detalles sobre el porcentaje de incremento aplicado ni los fundamentos técnicos o económicos que dieron lugar a la actualización. Tampoco se informó en el material disponible si existe una resolución oficial publicada por el organismo correspondiente.

El peaje de Venado Tuerto forma parte de un corredor estratégico para el sur de Santa Fe, con circulación de vehículos particulares, transporte de cargas y servicios de larga distancia.

Además, los cambios en las tarifas de peaje suelen generar impacto en los costos de traslado, especialmente en actividades vinculadas al transporte y la producción regional.

Por otro lado, los usuarios esperan conocer mayores precisiones sobre la estructura tarifaria completa, incluyendo categorías de vehículos y eventuales beneficios para sistemas de pago electrónico.

Según la información publicada, el nuevo valor comenzará a aplicarse desde el sábado. La actualización se suma a otros incrementos registrados durante el año en servicios vinculados al transporte y la movilidad.

Hasta el momento, no se conocieron declaraciones oficiales de la empresa concesionaria ni de organismos viales respecto del motivo específico del aumento. En caso de difundirse nuevos detalles, podrían conocerse los criterios utilizados para definir la nueva tarifa.