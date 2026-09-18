Leonardo Ponzio dejó formalmente de ser entrenador interino de River y firmó un contrato que lo vincula con el club de Núñez hasta el 31 de agosto de 2027. La decisión fue formalizada por la Comisión Directiva después de sus primeros tres encuentros al frente del plantel profesional.

El exmediocampista había asumido de manera provisoria después de la salida de Eduardo Coudet y comenzó su etapa como entrenador con resultados positivos. River derrotó 3-2 a Banfield como visitante, posteriormente venció 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental y completó la serie con un triunfo 2-1 frente a Atlético Tucumán.

En esos tres partidos, el conjunto de Núñez consiguió nueve puntos y convirtió ocho goles.

La formalización del vínculo no responde únicamente a los resultados obtenidos. La normativa que regula la actividad de los entrenadores establece límites para la permanencia de un técnico interino sin contrato registrado, por lo que River debía definir la situación contractual de Ponzio después de sus primeros partidos.

Además, los contratos profesionales deben ajustarse a un período mínimo establecido reglamentariamente. En este marco, la dirigencia acordó un vínculo hasta agosto del próximo año.

La extensión contractual, sin embargo, no necesariamente garantiza que Ponzio permanecerá en el cargo durante todo ese período. Su continuidad estará vinculada también al desarrollo deportivo del equipo y a las decisiones que adopte la conducción del club.

Desde su llegada al banco, River logró recuperar terreno tanto en el Torneo Clausura como en la tabla anual. Uno de los principales objetivos será asegurar su clasificación a los playoffs del campeonato y acercarse a los puestos que otorgan plazas para la Copa Libertadores 2027.

Ponzio conoce desde adentro la estructura de River. Como futbolista tuvo una extensa trayectoria en la institución y posteriormente continuó ligado al club desde funciones relacionadas con el área deportiva. Su llegada al primer equipo se produjo inicialmente como una solución transitoria, aunque el comienzo con tres triunfos consecutivos modificó el escenario.

Por otro lado, el desafío será sostener los resultados en una etapa decisiva de la temporada. River deberá sumar puntos en las jornadas restantes del Clausura y, paralelamente, mejorar su posición en la tabla acumulada.

El próximo tramo del campeonato comenzará a mostrar si la formalización contractual iniciada por una necesidad reglamentaria termina convirtiéndose también en un proyecto deportivo de mayor continuidad.