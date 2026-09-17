Platense terminó su primera experiencia internacional después de quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense. El equipo dirigido por Martín Palermo ganó 2-1 la revancha disputada en Vicente López, pero el 2-0 sufrido en el Maracaná determinó un resultado global de 3-2 a favor del conjunto brasileño.

Guido Mainero abrió el marcador y Bruno Sepúlveda convirtió el segundo, resultado que en ese momento igualaba la serie. Sin embargo, Agustín Canobbio descontó para Fluminense durante el complemento y volvió a colocar al equipo brasileño en ventaja en el marcador acumulado.

Más allá de la eliminación, la campaña dejó a Platense entre los ocho mejores equipos de la competencia en su debut internacional. Disputó diez encuentros, con cuatro victorias, tres empates y tres derrotas.

Durante la fase de grupos logró resultados significativos: venció a Peñarol en Montevideo, a Independiente Santa Fe en Vicente López y a Corinthians en San Pablo. En octavos de final eliminó a Coquimbo Unido en una definición por penales y, ya entre los ocho mejores, consiguió superar a Fluminense en el partido de vuelta, aunque la diferencia obtenida por los brasileños en Río de Janeiro terminó definiendo la serie.

Terminada la participación continental, el calendario obliga al equipo de Martín Palermo a cambiar rápidamente el objetivo. El Torneo Clausura y la Copa Argentina serán los dos frentes que concentrarán la actividad durante el tramo final de la temporada.

En el campeonato local, Platense necesita sumar puntos para mejorar su posición y fortalecer las tablas que tendrán incidencia sobre la temporada 2027. El equipo atravesó durante el año una extensa serie sin victorias que derivó en el cambio de entrenador y la llegada de Palermo en reemplazo de Wálter Zunino.

El próximo compromiso será como local frente a Newell’s, mientras que el 1 de octubre tendrá otro encuentro determinante: enfrentará a Estudiantes de La Plata por los cuartos de final de la Copa Argentina. El ganador avanzará a semifinales.

El cierre de la Libertadores deja ahora un escenario diferente. Sin competencia internacional, Platense deberá administrar sus recursos entre el Clausura y una Copa Argentina que todavía le permite disputar un título y buscar otra clasificación internacional.

La campaña continental ya forma parte de los antecedentes deportivos del club. El desafío inmediato será trasladar esos resultados al torneo local y sostenerse en carrera en el certamen federal durante los últimos meses de 2026.