River volverá a contar con apoyo de su público fuera del Monumental. El equipo de Núñez visitará a Sarmiento de Junín el domingo 4 de octubre a las 14.45 y tendrá habilitado un sector para aproximadamente 3.500 hinchas visitantes.

La autorización fue confirmada luego de la gestión realizada por la dirigencia de Sarmiento, que recibió la aprobación de los organismos de seguridad de la Provincia de Buenos Aires para llevar adelante el operativo.

El presidente del club juninense, Fernando Chiófalo, comunicó la decisión durante una transmisión oficial de la institución. “Tendremos visitantes con Belgrano y también con River”, expresó el dirigente, quien además señaló que la presencia de público visitante representa un beneficio tanto para el espectáculo deportivo como para la economía del club.

El Estadio Eva Perón se convirtió en uno de los escenarios utilizados para avanzar con el regreso gradual de los visitantes al fútbol argentino. Antes del encuentro ante River, Sarmiento recibirá a Belgrano con público visitante en otra prueba organizativa.

Para River será su tercer partido consecutivo como visitante con presencia de sus hinchas. En las últimas fechas, el equipo de Núñez contó con alrededor de 7.000 simpatizantes frente a Banfield y tendrá cerca de 5.000 localidades ante Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro.

Además, la medida forma parte de una serie de experiencias que buscan ampliar la presencia de visitantes en distintos estadios del fútbol argentino, aunque cada encuentro requiere una evaluación particular de seguridad y logística.

Por el momento, River y Sarmiento todavía no informaron oficialmente el sector asignado, el sistema de venta ni el precio de las entradas. Según antecedentes recientes, existe una versión no confirmada que ubica el valor de los tickets cerca de los 100.000 pesos.

En los próximos días se esperan mayores detalles sobre el operativo y la comercialización de localidades para los hinchas del Millonario que quieran viajar a Junín.