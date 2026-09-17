Ilia Topuria reapareció públicamente después de más de tres meses de recuperación y anunció que completó las últimas pruebas médicas posteriores a su pelea ante Justin Gaethje. El luchador hispano-georgiano aseguró estar listo para retomar la actividad y volvió a colocar en el centro de la escena una posible revancha por el campeonato ligero de UFC.

Topuria no compite desde el 14 de junio, cuando perdió por primera vez como profesional frente a Gaethje en UFC Freedom 250, realizado en la Casa Blanca. El combate se detuvo después del cuarto round por decisión de la esquina del entonces campeón, que había recibido un fuerte castigo facial.

Tras aquella presentación, Topuria debió atravesar un período de recuperación por las lesiones sufridas. Ahora comunicó en sus redes sociales que completó los últimos estudios médicos y afirmó: “Estoy de vuelta”.

Su reaparición, sin embargo, no quedó limitada a la cuestión deportiva. El excampeón también apuntó contra Gaethje y sostuvo que, en una eventual revancha, pedirá una revisión especial de sus guantes para evitar que pueda colocar “algo raro”.

La afirmación debe ser considerada una versión no confirmada. Hasta el momento no se conocieron pruebas públicas que demuestren que los guantes utilizados por Gaethje hayan sido modificados o que existiera alguna irregularidad durante la pelea.

Gaethje rechazó posteriormente ese planteo y defendió la legitimidad de su victoria. Además, dejó abierta la posibilidad de volver a enfrentar al hispano-georgiano.

La discusión también alcanzó a Ali Abdelaziz, representante del campeón. Topuria publicó otro mensaje dirigido contra ambos, mientras que el manager respondió evitando continuar con el intercambio de insultos y haciendo referencia a su relación con el hijo del peleador.

Más allá de la confrontación en redes sociales, el principal interrogante pasa ahora por el futuro deportivo del excampeón. Topuria pretende volver a competir por el cinturón que perdió ante Gaethje, aunque UFC todavía no anunció oficialmente rival ni fecha para su próxima presentación.

Por otro lado, en la división también aparecen otros nombres con aspiraciones al título, por lo que una revancha directa no está garantizada. Sherdog señaló que el escenario del peso ligero permanece abierto y que otros contendientes también buscan una oportunidad ante el campeón.

En este marco, el regreso de Topuria quedó habilitado desde el plano médico según lo informado por el propio peleador y medios especializados. Ahora resta conocer cuándo volverá al octágono y si UFC decide reeditar inmediatamente el enfrentamiento con Gaethje o establece otro recorrido antes de una nueva pelea por el campeonato.