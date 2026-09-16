San Eduardo comenzó los preparativos para una nueva edición de la Fiesta Provincial de las Conservas y abrió oficialmente la convocatoria destinada a emprendedores, productores y artesanos interesados en participar del encuentro previsto para el 17 y 18 de octubre.

La convocatoria fue difundida por la Comuna de San Eduardo a través de sus canales oficiales. Está dirigida a quienes produzcan, elaboren, creen o comercialicen sus propios productos y quieran contar con un espacio dentro de la propuesta.

Las inscripciones se reciben de lunes a viernes, de 8 a 12. Para consultas y anotaciones, la organización informó como contacto a Vanina, al teléfono 3462 679745.

La celebración forma parte del calendario tradicional de San Eduardo. De acuerdo con información recopilada por Fundación COLSECOR, comenzó en 2003 y obtuvo carácter provincial en 2007. Habitualmente reúne a productores de conservas caseras, artesanos, emprendimientos y propuestas culturales.

Ediciones anteriores llegaron a convocar una importante cantidad de expositores. Una cobertura de El Litoral correspondiente a 2019 informó la presencia de más de 150 artesanos, emprendedores y revendedores, junto con actividades gastronómicas y espectáculos.

Además, la celebración mantiene una vinculación con la historia y el patrimonio de la localidad. Una de las referencias incorporadas este año por la cobertura periodística es la figura del guanaco, señalado por Sur24 como mascota oficial de San Eduardo. La relación de esta especie con el territorio tiene respaldo arqueológico: investigaciones realizadas en Laguna El Doce documentaron restos óseos de guanaco y otras evidencias asociadas a grupos cazadores-recolectores que habitaron la zona durante distintos períodos del Holoceno.

La edición 2026 tendrá nuevamente como uno de sus ejes la participación de productores y emprendimientos de la región. Por el momento, la organización difundió las fechas y las condiciones para sumarse como expositor, mientras se aguardan mayores precisiones sobre la programación artística, horarios de actividades y servicios previstos para ambas jornadas.

En este marco, quienes estén interesados en participar ya pueden iniciar el proceso de inscripción. La programación completa de la Fiesta Provincial de las Conservas será uno de los próximos anuncios esperados antes del encuentro de octubre.