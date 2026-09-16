El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió localidades de los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio, donde supervisó obras viales y educativas y participó de la entrega de viviendas. Durante la jornada también realizó un nuevo balance de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y destacó el nivel de convocatoria registrado durante los primeros días de competencia.

Según los datos difundidos por el mandatario provincial, durante las primeras tres jornadas se gestionaron unas 650.000 entradas por internet. La cifra corresponde a tickets retirados a través del sistema dispuesto para las competencias y no necesariamente representa esa misma cantidad de espectadores individuales.

Pullaro también se refirió a la ceremonia inaugural realizada el sábado en Rosario. De acuerdo con las cifras oficiales, unas 250.000 personas estuvieron presentes y otras 500.000 siguieron el espectáculo mediante plataformas de streaming. El gobernador estimó que, al incorporar las transmisiones televisivas, la audiencia total rondó el millón de personas.

En este marco, el mandatario vinculó la realización de un espectáculo multitudinario sin incidentes con la situación de seguridad provincial. Recordó los niveles de violencia que atravesó Rosario durante años anteriores y sostuvo que actualmente observa cambios. De todos modos, aclaró que no considera terminado el problema y señaló que las organizaciones criminales continúan activas.

Las declaraciones forman parte de la evaluación política realizada por el gobernador y no estuvieron acompañadas, en esta oportunidad, por estadísticas comparativas sobre homicidios, delitos u operativos de seguridad.

Por otro lado, la agenda incluyó actividades de infraestructura en el norte provincial. En San Cristóbal, Pullaro, acompañado por el senador Felipe Michlig, inspeccionó el ensanchamiento y modernización del puente sobre el arroyo San Antonio, ubicado en la Ruta Provincial Nº 4. Además, inauguró la pavimentación del acceso al jardín de infantes de la Escuela Normal Nº 40.

Posteriormente, la recorrida continuó en el departamento 9 de Julio. Junto al senador Raúl Gramajo, el gobernador participó de la entrega de viviendas a 45 familias de Tostado y a otras 10 de Villa Minetti. En esta última localidad también quedó habilitado un espacio educativo ejecutado dentro del programa provincial 1000 Aulas.

La actividad provincial combinó así la promoción de los Juegos Suramericanos con una agenda territorial vinculada a vivienda, educación e infraestructura. Mientras continúe la competencia, prevista durante septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, el Gobierno provincial seguirá difundiendo balances de concurrencia e impacto del evento.