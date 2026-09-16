Insomniac Games se pronunció tras el lanzamiento de Marvel’s Wolverine y confirmó que mantiene una comunicación activa con la comunidad para conocer las primeras experiencias de los jugadores y evaluar posibles mejoras para el título exclusivo de PlayStation 5.

El videojuego protagonizado por Logan fue lanzado el 15 de septiembre y durante sus primeros días generó opiniones diversas entre la prensa especializada y los usuarios. Algunos de los cuestionamientos estuvieron dirigidos a determinadas ayudas de navegación, la estructura lineal de la aventura y ciertas decisiones relacionadas con la dificultad.

A través de un mensaje publicado durante la jornada de estreno, Insomniac sostuvo que está “increíblemente orgullosa” de lo realizado por su equipo y agradeció a quienes participaron del desarrollo.

Además, el estudio confirmó que se encuentra recopilando las opiniones de los jugadores para “seguir refinando la experiencia”.

La declaración abre la posibilidad de futuras modificaciones, aunque hasta el momento la desarrolladora no detalló cuáles serían los elementos que podrían cambiar ni anunció un cronograma de actualizaciones específicamente destinado a responder a las críticas.

Entre los puntos discutidos aparece el sistema que representa el sentido del olfato de Wolverine mediante un rastro visual que permite localizar determinados objetivos o elementos. También hubo observaciones sobre algunos eventos de pulsación rápida de botones y determinadas secuencias de conducción.

Según explicó James Stevenson, responsable de comunidad y marketing de Insomniac, el rastro vinculado con los sentidos de Logan no permanece activado de manera permanente, sino que aparece en situaciones específicas relacionadas con búsquedas o seguimiento de objetivos.

Por otro lado, la recepción del videojuego no fue uniforme. Mientras algunos análisis cuestionaron la repetición de ciertas mecánicas, el nivel de asistencia al jugador o la limitada exploración, otras críticas destacaron el combate, la presentación audiovisual y la caracterización del protagonista.

En este marco, la estructura lineal también produjo interpretaciones diferentes. Algunos medios la señalaron como una limitación, mientras otros consideraron que permite ofrecer una aventura más concentrada y alejada de los grandes mundos abiertos.

El principal dato, por ahora, es que Insomniac reconoce públicamente que seguirá escuchando a los jugadores. Sin embargo, cualquier versión que asegure que serán eliminadas o modificadas mecánicas concretas debe considerarse una versión no confirmada hasta que el estudio publique detalles oficiales.

Las próximas actualizaciones permitirán determinar si el feedback recibido durante el lanzamiento se traduce finalmente en cambios de jugabilidad, opciones adicionales o ajustes menores en Marvel’s Wolverine.