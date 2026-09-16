La diputada nacional por Santa Fe Gisela Scaglia ratificó su disposición a acompañar una suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027, pero marcó una diferencia con la propuesta de eliminarlas en forma permanente.

Scaglia, que integra el bloque Provincias Unidas y el interbloque Unidos en la Cámara de Diputados, sostuvo que el sistema electoral necesita una discusión más amplia. Su planteo apunta a mantener las primarias como herramienta, aunque con un esquema optativo para los electores, en lugar de la obligatoriedad vigente.

La legisladora consideró que el costo económico de las PASO no debería ser el argumento central del debate. Según expresó, el eje debe estar puesto en la participación, la transparencia y la selección de candidaturas. En este marco, mencionó también la incorporación de Ficha Limpia y la posibilidad de establecer impedimentos para que deudores alimentarios puedan postularse a cargos electivos.

La discusión volvió a instalarse en el Congreso de cara al calendario electoral de 2027. Las PASO nacionales fueron suspendidas durante 2025 mediante la Ley 27.783, pero esa norma tuvo alcance únicamente para aquel año. Por eso, cualquier suspensión futura requiere una nueva decisión legislativa.

En declaraciones recientes a Radio 2, Scaglia había señalado que podía acompañar una nueva suspensión siempre que el debate no dejara caer el proyecto de Ficha Limpia. Esa condición no aparece desarrollada con la misma fuerza en la entrevista tomada como fuente, aunque forma parte de sus definiciones públicas de las últimas semanas.

Por otro lado, dentro del frente Unidos no existe una posición uniforme. El diputado socialista Esteban Paulón expresó públicamente su rechazo a la suspensión de las PASO y sostuvo que no acompañará la reforma en esos términos. Desde sectores radicales y del PRO cercanos al gobernador Maximiliano Pullaro, distintos medios informaron que existe disposición a respaldar la suspensión.

Scaglia también se refirió a su diálogo con Pullaro. Dijo que conversa con el gobernador antes de fijar posiciones en temas nacionales con impacto para Santa Fe, aunque aclaró que no existe una decisión general del frente sobre una eventual incorporación de La Libertad Avanza a Unidos.

La diputada señaló que esa discusión debería darse primero dentro de la coalición santafesina, donde conviven sectores con posiciones diferentes respecto del gobierno de Javier Milei.

El debate seguirá en el Congreso, donde la reforma electoral vuelve a formar parte de las negociaciones entre el oficialismo y los bloques provinciales. La definición sobre las PASO para 2027 dependerá de los acuerdos legislativos que puedan construirse en ambas cámaras.