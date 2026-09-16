Las cuentas de la provincia de Santa Fe cerraron el primer semestre de 2026 con dos resultados diferentes según el indicador analizado. Entre enero y junio, los ingresos corrientes alcanzaron los $6,998 billones y los gastos corrientes sumaron $6,950 billones, lo que dejó un ahorro económico de $48.038 millones.

Ese resultado indica que los recursos corrientes fueron suficientes para afrontar los gastos de funcionamiento del Estado, entre ellos salarios, prestaciones de la seguridad social, transferencias y servicios públicos.

Sin embargo, al incorporar los gastos de capital, el balance general cambia. Los ingresos totales alcanzaron aproximadamente $7,044 billones y los gastos totales llegaron a $7,762 billones, con un resultado financiero negativo de $717.739,72 millones durante los primeros seis meses del año.

El Gobierno provincial explicó que esa diferencia se relaciona principalmente con la inversión en infraestructura y que fue cubierta mediante distintas fuentes financieras.

De acuerdo con la información oficial, el 70,26% del financiamiento del gasto de capital provino de disponibilidades acumuladas en ejercicios anteriores. Además, se utilizaron préstamos destinados a obra pública, convenios bancarios y recupero de anticipos. El ahorro corriente y los recursos de capital también participaron del esquema.

Entre los gastos corrientes, las remuneraciones al personal estatal representaron $3,110 billones; las prestaciones de la seguridad social, $1,393 billones; y las transferencias corrientes, $1,230 billones. Según el Ejecutivo, las remuneraciones aumentaron 47,91% interanual por la política salarial aplicada durante 2026.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, defendió el esquema y sostuvo que la administración decidió mantener las inversiones en rutas, salud, educación y otras áreas aun cuando eso impactara sobre el resultado financiero general.

Por otro lado, el diputado provincial y exministro de Economía Walter Agosto planteó una lectura diferente. A partir de los datos oficiales, señaló que el déficit financiero representa alrededor del 10,2% de los recursos totales y sostuvo que el ahorro corriente se redujo 90,4% respecto del primer semestre de 2025.

Agosto también afirmó que se trata del déficit semestral más elevado de la última década. Esa apreciación corresponde al legislador y no fue acompañada en las publicaciones consultadas por una serie histórica completa que permita verificarla de manera independiente.

La Provincia sostiene, además, que al cierre de junio no registraba deuda flotante ni atrasos vinculados con los gastos de capital.

De esta manera, la discusión fiscal queda centrada en dos variables: la capacidad del Estado provincial para cubrir sus gastos corrientes y el impacto que el nivel de inversión tiene sobre el resultado financiero. La evolución de los ingresos, el gasto y las fuentes utilizadas para financiar obras durante el segundo semestre determinará cómo finalizarán las cuentas de 2026.