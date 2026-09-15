El diputado provincial Leo Calaianov realizó una recorrida por cuatro localidades del departamento General López con una agenda vinculada a la producción, el funcionamiento de instituciones y proyectos de empresas y emprendimientos de la región.

La actividad incluyó visitas en San Gregorio, Diego de Alvear, Teodelina y Venado Tuerto. Según la información difundida tras los encuentros, el legislador dialogó con empresarios, comerciantes, dirigentes institucionales y autoridades locales para conocer las necesidades y perspectivas de distintos sectores.

En San Gregorio, Calaianov mantuvo un encuentro con integrantes de La Trama Verde, grupo dedicado a iniciativas ambientales que fue reconocido por el programa provincial Santa Fe Sostenible.

Además, visitó el Cuartel de Bomberos Voluntarios. Según se informó, su equipo participó en gestiones relacionadas con la constancia de subsistencia y la reforma del estatuto de la institución. También se comunicó la realización de un aporte, junto a la presidenta de la Cámara de Diputados provincial, Clara García, destinado a acompañar la adquisición de una unidad. No se informaron públicamente el monto ni las condiciones de esa asistencia.

La recorrida por esa localidad incluyó además a EMEGE, emprendimiento dedicado a la elaboración de pastas que obtuvo recientemente la habilitación para desarrollar su actividad.

Posteriormente, en Diego de Alvear, el legislador se reunió con dirigentes del Club Atlético Juventud Aspirante para abordar el funcionamiento de la entidad y sus necesidades. También visitó Lonera K&E, donde dialogó con sus responsables acerca de la actualidad de la empresa y las condiciones del sector.

En Teodelina, Calaianov mantuvo una reunión con el intendente Joaquín Poleri y puso a disposición su tarea legislativa para acompañar gestiones de la localidad.

Por otro lado, recorrió Grupo Moliné, empresa dedicada al desposte y elaboración de chacinados. De acuerdo con lo informado, la firma proyecta ampliar sus instalaciones para incrementar su capacidad de producción y sumar trabajadores. Hasta el momento no fueron difundidos plazos, inversión prevista ni cantidad estimada de empleos.

También visitó Vita, un emprendimiento que inició el desarrollo de su espacio comercial durante este año y actualmente se encuentra en etapa de producción.

La última escala difundida fue Venado Tuerto, donde Calaianov recorrió ArAvia, firma especializada en fabricación y comercialización de partes y repuestos para aeronaves. Allí se reunió con Guillermo Giordana para analizar la situación de la empresa y las características de una actividad que requiere capacitación, innovación y estándares técnicos específicos.

Al finalizar las visitas, Calaianov sostuvo que pretende acercar a empresas y emprendedores herramientas, programas y alternativas de financiamiento.

En este marco, la recorrida dejó planteadas distintas gestiones vinculadas con instituciones y proyectos productivos. El próximo punto a observar será si esos contactos derivan en financiamiento, asistencia concreta, ampliaciones productivas o nuevas inversiones en las localidades visitadas.