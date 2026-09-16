Platense cerró su primera participación en la Copa Libertadores con una victoria que no alcanzó para avanzar a las semifinales. El equipo dirigido por Martín Palermo derrotó 2-1 a Fluminense este martes en el estadio Ciudad de Vicente López, pero quedó eliminado por el 2-0 que el conjunto brasileño había conseguido en el encuentro de ida.

El Calamar necesitaba remontar dos goles y salió desde el inicio con la intención de jugar en campo rival. La diferencia comenzó a reducirse a los 29 minutos del primer tiempo, cuando Guido Mainero convirtió el 1-0.

Platense mantuvo la búsqueda y encontró el segundo antes del descanso. Bruno Sepúlveda apareció a los 46 minutos y estableció el 2-0 que dejaba igualada la eliminatoria. De esa manera, los equipos se fueron al entretiempo con la clasificación nuevamente abierta.

Durante el segundo tiempo cambió el escenario. A los 11 minutos, Agustín Canobbio descontó para Fluminense y estableció el 2-1. Ese tanto volvió a colocar al equipo brasileño por delante en el resultado global y obligó a Platense a marcar un gol más para llevar la definición a los penales.

El equipo de Palermo volvió a adelantarse en los metros finales e intentó recuperar la diferencia hasta el cierre. Fluminense defendió el resultado que necesitaba y terminó asegurando su clasificación pese a perder el encuentro. La serie concluyó 3-2 en favor del conjunto de Río de Janeiro.

TN registró que Platense terminó el partido con mayor posesión y más remates que su rival, un dato que refleja la iniciativa que sostuvo durante buena parte del encuentro.

La eliminación marcó además el cierre de la primera experiencia de Platense en la principal competencia de clubes de Sudamérica. El conjunto de Vicente López llegó hasta los cuartos de final después de superar la fase de grupos y las instancias previas de eliminación directa.

La Nación señaló que el Calamar mantuvo posibilidades de forzar los penales hasta los minutos finales y destacó las intervenciones del arquero Fábio en el cierre.

Ahora Platense deberá volver a concentrarse en el torneo local. Según la programación consignada en la información original, su próximo compromiso será como local frente a Newell’s por la décima fecha del Torneo Clausura. Fluminense, en tanto, espera por su rival en las semifinales del certamen continental.