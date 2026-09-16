Argentina atraviesa una transformación demográfica marcada por una reducción sostenida de los nacimientos. Según los últimos datos disponibles, en 2015 se registraron 770.040 nacidos vivos, mientras que en 2024 fueron 413.135. La diferencia representa cerca de 357 mil nacimientos anuales menos y una caída aproximada del 46% en nueve años.

La tendencia también se profundizó en el último período analizado. Durante 2023 se habían contabilizado 460.902 nacimientos, por lo que entre ese año y 2024 la disminución superó el 10%.

El fenómeno no se limita a la cantidad de bebés nacidos. El Fondo de Población de las Naciones Unidas informó que la tasa global de fecundidad argentina descendió hasta aproximadamente 1,2 hijos por mujer en 2024, por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1.

Las explicaciones, sin embargo, son múltiples. Investigaciones recientes sobre intenciones reproductivas muestran que las decisiones vinculadas a tener hijos están atravesadas por factores económicos, laborales, personales, culturales y de pareja. Además, se observa una postergación de la maternidad hacia edades mayores y un aumento de personas que optan por familias más pequeñas o por no tener hijos.

En este marco, especialistas en medicina reproductiva plantean además la necesidad de ofrecer información temprana sobre los cambios que produce la edad en la fertilidad femenina.

El presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, Agustín Pasqualini, sostuvo que el análisis no debería limitarse al número de nacimientos, sino considerar también cuándo las personas desean tener hijos y las condiciones que encuentran para concretar ese proyecto.

Desde la asociación de pacientes Concebir también señalan que detrás de la postergación pueden existir dificultades económicas, laborales, emocionales o vinculadas a tratamientos previos de fertilidad.

Por otro lado, durante el XXII Congreso Argentino de Medicina Reproductiva, que se desarrolla del 16 al 18 de septiembre en Buenos Aires, uno de los temas de debate es la preservación de la fertilidad. Entre las herramientas disponibles aparece la criopreservación de óvulos, aunque especialistas advierten que no constituye una garantía de embarazo futuro ni una indicación general para todas las mujeres.

La caída de los nacimientos también abre interrogantes que exceden al sistema sanitario. Una menor cantidad de niños y jóvenes puede modificar en las próximas décadas la estructura educativa, el mercado laboral, los sistemas de cuidados y la relación entre población activa y adultos mayores.

Los datos muestran así un cambio de largo plazo cuya evolución dependerá no solamente de las decisiones individuales, sino también de las condiciones sociales y económicas en las que se desarrollen los proyectos familiares.