Argentina registra una tasa récord de suicidios

Argentina registra una tasa de suicidios de 11,8 cada 100 mil habitantes, un indicador que, según informes citados del Observatorio de Política Criminal y del Ministerio de Salud, representa el nivel más elevado de la serie histórica mencionada en el reporte.

El dato fue difundido en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una fecha destinada a promover acciones de concientización y fortalecer estrategias de acompañamiento en salud mental.

De acuerdo con la información difundida, por primera vez esta cifra supera a otras muertes vinculadas con hechos violentos en el país. La Asociación Argentina de Salud Mental señaló que el escenario requiere respuestas sostenidas e integrales desde distintos sectores.

Uno de los principales focos de preocupación está puesto en los adolescentes. Según especialistas, la problemática aparece en edades cada vez más tempranas, aunque los datos estadísticos detallados sobre grupos etarios no fueron especificados en el informe difundido.

En ese marco, desde la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires plantearon la necesidad de analizar cómo atraviesan los jóvenes la actualidad y qué herramientas tienen disponibles frente a situaciones de sufrimiento emocional.

La psicóloga Soledad Dawson, directora de la Maestría en Vínculos, Familias y Diversidad Sociocultural de esa institución, sostuvo que se trata de un problema que involucra aspectos de salud mental, salud física y políticas públicas.

“Tenemos delante un problema colectivo”, explicó la especialista, y remarcó que el abordaje requiere la participación conjunta de familias, escuelas, instituciones de salud y organismos estatales.

Entre los factores que atraviesan la vida adolescente, el informe menciona la exposición permanente en redes sociales, la presión por responder a determinados modelos sociales, situaciones de discriminación y dificultades en los espacios de encuentro con pares.

Dawson señaló que frente al sufrimiento de un adolescente no siempre se trata de resolver el problema de manera inmediata, sino de acompañar el proceso y generar herramientas para atravesar momentos difíciles.

Además, destacó la importancia de establecer límites claros y espacios de diálogo que permitan construir vínculos de confianza.

Las organizaciones vinculadas a la temática remarcan que hablar sobre suicidio, promover la consulta temprana y fortalecer las redes comunitarias forman parte de las estrategias preventivas.

La problemática continúa siendo uno de los desafíos centrales para los sistemas de salud y las políticas públicas, con la necesidad de profundizar campañas de prevención y acceso a la asistencia profesional.