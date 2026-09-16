Marvel’s Wolverine comenzó su recorrido en PlayStation 5 con una recepción positiva, pero lejos de la unanimidad. El videojuego desarrollado por Insomniac Games alcanzó 77 puntos sobre 100 en Metacritic durante sus primeras horas en el mercado, en medio de evaluaciones que van desde calificaciones máximas hasta análisis considerablemente más críticos.

El título, lanzado el 15 de septiembre, propone una aventura centrada en Logan y apuesta por una estructura más lineal que la utilizada por el estudio en la saga Marvel’s Spider-Man.

Uno de los puntos que concentra mayores elogios es la representación del protagonista. Distintos análisis destacaron la interpretación de Logan, el tono adulto de la historia, las escenas de acción y la violencia incorporada al sistema de combate.

Sin embargo, no existe el mismo acuerdo respecto de la profundidad de esas mecánicas.

Algunos medios consideran que el combate logra trasladar correctamente la agresividad característica de Wolverine. Por otro lado, otras reseñas sostienen que la propuesta comienza con fuerza, pero pierde variedad a medida que avanzan las horas debido a la repetición de enemigos, ataques y situaciones.

La diferencia queda reflejada en los puntajes publicados. Algunos sitios especializados colocaron al videojuego entre sus lanzamientos mejor evaluados, mientras otros lo ubicaron en una franja media.

Además, la estructura lineal generó lecturas diferentes. Para una parte de la prensa, abandonar el modelo de mundo abierto permite una experiencia más concentrada y directa. Otros críticos plantearon que esa decisión reduce las posibilidades de exploración y limita escenarios como Tokio o Madripoor, que podrían haber tenido mayor desarrollo.

La historia también recibió evaluaciones contrapuestas. La construcción de Logan y sus relaciones con otros personajes aparecen entre los elementos destacados, aunque determinados análisis consideran que algunos giros resultan previsibles.

En este marco, la comparación con Marvel’s Spider-Man aparece de manera recurrente. No porque ambos videojuegos propongan exactamente la misma experiencia, sino porque Insomniac quedó asociado en los últimos años a esa franquicia y a las expectativas generadas por sus anteriores producciones.

El 77 de Metacritic debe interpretarse además como una fotografía del momento: la calificación puede modificarse con la incorporación de nuevas reseñas al agregador.

Por ahora, el escenario muestra un consenso parcial. Marvel’s Wolverine logró reconocimiento por su puesta en escena, su protagonista y varios aspectos del combate, mientras las principales objeciones se concentran en la repetición, la variedad y determinadas decisiones de diseño.

Su recepción entre los jugadores y la evolución de las calificaciones durante las próximas semanas terminarán de completar el panorama sobre uno de los lanzamientos de PlayStation más esperados de 2026.