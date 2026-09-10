La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió una advertencia ante una nueva modalidad de estafa digital que utiliza correos electrónicos falsos para simular comunicaciones oficiales y engañar a contribuyentes.

Según informó el organismo, los mensajes fraudulentos pueden incluir supuestas deudas impositivas, avisos de fiscalizaciones o advertencias sobre problemas con la situación fiscal de una persona. El objetivo de estos correos es generar preocupación y llevar al usuario a ingresar en enlaces o descargar archivos que podrían comprometer sus datos.

Desde ARCA señalaron que las comunicaciones oficiales no solicitan pagos, claves fiscales ni información personal mediante correo electrónico. Además, aclararon que las notificaciones vinculadas con la situación tributaria deben revisarse exclusivamente a través del Domicilio Fiscal Electrónico, ingresando con CUIT o CUIL y Clave Fiscal desde los canales oficiales.

Una de las principales recomendaciones es revisar con atención la dirección del remitente antes de interactuar con cualquier mensaje. También se aconseja desconfiar de correos que exijan acciones inmediatas, como realizar pagos urgentes o ingresar datos personales mediante enlaces externos.

Otro punto señalado por el organismo es que cualquier comunicación que llegue actualmente bajo la denominación AFIP debe ser analizada con precaución, ya que esa administración fue reemplazada por ARCA tras el Decreto 953/2024.

Además del correo electrónico, ARCA recordó que no solicita información sensible ni transferencias de dinero a través de WhatsApp, redes sociales o llamadas telefónicas. Ante un contacto de este tipo, los contribuyentes deben evitar compartir contraseñas o datos bancarios.

En caso de recibir un mensaje sospechoso, la indicación es no responder, no abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos. La consulta sobre posibles obligaciones fiscales debe realizarse ingresando directamente al sitio oficial del organismo.

Los correos fraudulentos pueden ser denunciados reenviando el mensaje completo a [email protected], canal habilitado para reportar intentos de suplantación de identidad.

Entre las principales recomendaciones para evitar este tipo de estafas se encuentran:

No ingresar a enlaces recibidos en correos dudosos.

No compartir Clave Fiscal ni datos bancarios.

Utilizar contraseñas seguras y actualizarlas periódicamente.

Consultar notificaciones únicamente desde el Domicilio Fiscal Electrónico.

Evitar conexiones inseguras o redes WiFi públicas al realizar trámites.

Las autoridades recomiendan mantener una actitud preventiva frente a comunicaciones inesperadas y verificar siempre los canales oficiales antes de realizar cualquier acción vinculada con trámites fiscales.