El Gobierno nacional realizó una visita al predio destinado a la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra que la administración de Javier Milei incorporó a su estrategia vinculada con la defensa, el Atlántico Sur y la cuestión Malvinas.

La delegación estuvo encabezada por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, quienes recorrieron el área junto a legisladores nacionales de La Libertad Avanza y autoridades de las Fuerzas Armadas. También estaba prevista una reunión con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Según la información oficial, el objetivo de la visita fue revisar el avance del proyecto y definir próximos pasos para una obra que busca ampliar las capacidades logísticas navales en el extremo sur del país.

La Base Naval Integrada tiene antecedentes que se remontan a acuerdos firmados entre la Armada y Tierra del Fuego en 2004. La obra comenzó formalmente en 2022 y actualmente presenta un avance físico informado cercano al 9%.

El proyecto contempla la construcción de un muelle de más de un kilómetro, edificios de servicios marítimos, talleres, depósitos, almacenamiento de combustible e infraestructura vinculada a la logística antártica.

Desde el Gobierno nacional sostienen que la base permitirá concentrar recursos, mejorar la capacidad operativa y reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur. Además, indicaron que podría integrarse con sistemas tecnológicos de vigilancia marítima y aérea.

Por otro lado, sectores críticos del oficialismo plantearon cuestionamientos vinculados al manejo político del proyecto y a la participación de autoridades provinciales en las decisiones sobre una obra ubicada en Tierra del Fuego.

En materia presupuestaria, el Gobierno informó que el proyecto forma parte de un refuerzo destinado al área de Defensa. Las estimaciones oficiales ubican el costo total de la iniciativa entre 400 y 500 millones de dólares.

La visita de los funcionarios nacionales se produjo en un contexto de mayor presencia del Gobierno sobre la agenda de soberanía en el Atlántico Sur. Otros medios también señalaron que la recorrida busca acelerar la ejecución del proyecto y posicionarlo como una infraestructura estratégica.

El futuro de la Base Naval Integrada dependerá de la continuidad del financiamiento, los avances de obra y la coordinación entre Nación y la provincia de Tierra del Fuego.