Una pareja de Rosario fue imputada este jueves en una causa que investiga la presencia reiterada de cocaína en el organismo de su hijo de 5 años. La fiscal Andrea Vega acusó a Pablo Ariel Bustos y Valeria Anahí Cinalli, ambos de 47 años, y el juez Federico Rébola dispuso que permanezcan en prisión preventiva efectiva durante seis meses.

La acusación fiscal sostiene que los padres habrían suministrado cocaína al menor en al menos tres oportunidades. La conducta atribuida forma parte de la hipótesis de la Fiscalía y todavía no existe una sentencia que determine la responsabilidad penal de los imputados.

Durante la audiencia se repasaron antecedentes médicos del niño. Según los datos incorporados a la causa, estuvo internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela entre el 3 y el 10 de diciembre de 2024 por un episodio relacionado con la ingesta de cocaína.

Una segunda internación se produjo entre el 22 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025, también en el centro pediátrico rosarino.

El episodio más reciente, de acuerdo con lo expuesto por la acusación durante la audiencia, ocurrió el 4 de septiembre de este año, alrededor de las 17.30. El menor presentó alteraciones en el sensorio, vómitos y desviación de la mirada.

Ante ese cuadro fue trasladado inicialmente al centro de salud Maiztegui y luego derivado al Hospital Vilela. Allí, un examen de orina volvió a detectar presencia de cocaína.

El caso quedó bajo investigación judicial y derivó en la detención de los progenitores. En este marco, Vega avanzó con una imputación por tentativa de homicidio y planteó que los distintos episodios no habrían sido hechos aislados.

Las primeras informaciones difundidas cuando se produjeron las detenciones señalaban que la Justicia buscaba establecer de qué manera el niño había entrado en contacto con la sustancia. Con el avance del expediente, la Fiscalía pasó a sostener que la droga habría sido suministrada por sus padres.

Por otro lado, la acusación deberá ser contrastada durante el proceso con las pruebas incorporadas al expediente y con los planteos que realice la defensa. Hasta el momento no trascendió públicamente una versión de los abogados de Bustos y Cinalli sobre los hechos atribuidos.

Según se informó tras la audiencia, el niño se encuentra actualmente en buen estado de salud después de las atenciones médicas recibidas.

La prisión preventiva dispuesta por seis meses no implica una condena. La causa continuará con la producción y análisis de pruebas para determinar las circunstancias de los episodios investigados y establecer las eventuales responsabilidades penales.