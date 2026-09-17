Rescataron un aguará guazú en la zona oeste de Rosario

Un aguará guazú fue rescatado este jueves por la mañana en la zona oeste de Rosario luego de ser localizado en un predio cercano a avenida Uriburu y Las Palmeras. El operativo estuvo a cargo de personal especializado de la Policía de Santa Fe y demandó cerca de una hora hasta que el animal pudo ser controlado y puesto a resguardo.

El ejemplar había llamado la atención de trabajadores y vecinos del sector. En algunos casos, quienes lo observaron inicialmente creyeron que se trataba de un perro de gran tamaño. Tras recibir el aviso, los agentes especializados comenzaron las tareas para evitar que siguiera desplazándose por una zona con actividad industrial y circulación vehicular.

Según las crónicas del operativo, el animal se desplazó durante varios minutos dentro del predio hasta que los efectivos consiguieron contenerlo. Rosario3 señaló que el procedimiento terminó poco antes de las 10, mientras otras coberturas también estimaron en alrededor de una hora el tiempo empleado para completar el rescate.

El aguará guazú, cuyo nombre científico es Chrysocyon brachyurus, cuenta con una protección especial en territorio santafesino. La Ley Provincial Nº 12.182 lo declaró Monumento Natural Provincial junto con el venado de las pampas. La normativa establece la prohibición de su caza, captura, persecución, tenencia y comercialización, salvo las intervenciones autorizadas vinculadas con su conservación.

Según la información difundida sobre el procedimiento, el próximo paso será realizar una evaluación veterinaria integral. La nota fuente indica que el ejemplar será trasladado al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de la Fauna “La Esmeralda”, en la ciudad de Santa Fe. Este destino todavía no fue corroborado mediante una publicación oficial específica sobre el operativo de este jueves.

La Esmeralda interviene habitualmente en la recuperación de fauna silvestre. En casos anteriores de aguará guazú, los animales fueron sometidos a controles clínicos y períodos de rehabilitación antes de que los especialistas autorizaran su liberación en áreas naturales adecuadas.

En este marco, las autoridades ambientales recomiendan que ante la aparición de fauna silvestre en zonas urbanas o periurbanas las personas mantengan distancia, no intenten alimentar ni capturar al animal y den aviso al 911. La Provincia remarca además que el aguará guazú es un animal esquivo y que el hostigamiento puede provocarle situaciones de estrés.

El futuro del ejemplar rescatado en Rosario dependerá ahora de los estudios veterinarios. Una eventual liberación solo podrá realizarse cuando los especialistas determinen que se encuentra en condiciones sanitarias y comportamentales para regresar a un ambiente natural.