Boca consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, pero la noche en el Morumbí terminó con momentos de tensión. El conjunto argentino igualó 1-1 frente a San Pablo y sostuvo la ventaja conseguida en la Bombonera para cerrar la serie con un resultado global de 2-1.

El episodio se produjo inmediatamente después del pitazo final del árbitro uruguayo Gustavo Tejera. Leandro Paredes comenzó a celebrar la clasificación dentro del campo de juego y Djhordney, mediocampista del conjunto brasileño, se acercó para recriminarle su actitud.

A partir de ese momento se generó un tumulto en el que participaron futbolistas de los dos equipos. Medios brasileños presentes en el estadio informaron que incluso algunos suplentes ingresaron al terreno y que se registraron corridas y empujones antes de que la situación pudiera ser controlada.

Por otro lado, algunas coberturas argentinas relacionaron la reacción de los jugadores de San Pablo con la manera en la que Paredes festejó el pase de Boca. Sin embargo, hasta el momento no se conoció una declaración pública de Djhordney explicando concretamente qué fue lo que motivó su reclamo. Por ese motivo, cualquier referencia a una supuesta provocación del capitán xeneize debe considerarse una versión no confirmada.

Según informó Gazeta Esportiva, la intervención de la terna arbitral contribuyó a terminar con el incidente. Band, por su parte, describió empujones entre jugadores y señaló que Tejera se colocó cerca de Paredes mientras continuaban los reclamos.

En este marco, Boca logró salir rápidamente del sector donde se había generado el conflicto y sus jugadores se acercaron a la tribuna visitante para compartir el festejo con los hinchas que viajaron a Brasil.

En lo estrictamente deportivo, el empate confirmó la clasificación del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. San Pablo necesitaba revertir la derrota 1-0 sufrida en Buenos Aires, pero solamente consiguió igualar la revancha sobre el final. El próximo rival de Boca será Vasco da Gama en las semifinales del torneo continental.

Lo sucedido después del partido podría tener nuevas derivaciones únicamente si los informes arbitrales o CONMEBOL registran conductas susceptibles de sanción. Hasta la mañana de este miércoles no apareció, en las fuentes consultadas, una resolución disciplinaria oficial vinculada al tumulto.