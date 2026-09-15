La Fiscalía anticipó que solicitará 17 años de prisión para un hombre de 32 años, identificado por sus iniciales FSDA, acusado de haber abusado sexualmente de su hija adolescente en la localidad de Elortondo.

El pedido fue informado por la fiscal Susana Pepino durante la audiencia preliminar desarrollada ante el juez Aldo Baravalle en los tribunales de Melincué. Esta instancia antecede al juicio, por lo que los hechos atribuidos al hombre todavía no cuentan con una sentencia definitiva.

Según explicó la representante del Ministerio Público de la Acusación, el requerimiento contempla 13 años de prisión por los delitos incluidos en esta investigación. Esa pena se unificaría con una condena anterior de competencia federal que, de acuerdo con la Fiscalía, el acusado todavía no terminó de cumplir.

La acusación por los hechos ocurridos en Elortondo

De acuerdo con la teoría del caso presentada por Pepino, los episodios de abuso sexual habrían ocurrido el viernes 9 y el sábado 10 de enero de 2026, en el domicilio donde residía el acusado.

La fiscal sostuvo que, en ambas oportunidades, el hombre habría utilizado diferentes excusas para lograr que su hija concurriera hasta la vivienda.

Además, según la acusación, después de los hechos el imputado habría amenazado a la adolescente para impedir que contara lo sucedido. Días más tarde, siempre de acuerdo con lo expuesto por el MPA, la joven pudo relatar la situación a su madre, quien posteriormente realizó una denuncia policial.

Luego de distintas medidas investigativas ordenadas en la causa, el hombre fue detenido.

También lo acusan de intentar escapar en Firmat

La investigación incluye otro episodio ocurrido el 29 de marzo, mientras el acusado se encontraba bajo custodia policial en el Hospital de Firmat.

Según indicó Pepino, el hombre habría conseguido la llave de las esposas de uno de los agentes, logró liberar la mano que permanecía sujeta a una cama e intentó escapar a través de una ventana.

La Fiscalía afirma que el acusado no habría obedecido la voz de alto y que fue necesaria la intervención de varias personas para impedir la fuga. Durante el forcejeo, un efectivo policial habría sufrido lesiones.

Por estos episodios, el MPA le atribuyó abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, lesiones leves dolosas, tentativa de evasión, atentado y resistencia a la autoridad.

La causa deberá avanzar ahora hacia la etapa de juicio, donde la Fiscalía buscará probar la acusación y sostendrá el pedido de 17 años de prisión. Hasta que exista una sentencia, el hombre debe ser considerado inocente respecto de los hechos que todavía no fueron juzgados.