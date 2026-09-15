Los atletas que llegan al podio en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 no solo reciben una medalla de oro, plata o bronce. El diseño de las preseas incorpora distintos elementos vinculados con la identidad de la provincia y busca dejarles a los deportistas un recuerdo particular de la competencia continental.

Las medallas fueron presentadas oficialmente en Rosario durante la inauguración del Invencible Arena, realizada el 8 de agosto. El nuevo estadio multipropósito del Parque Independencia es uno de los escenarios construidos para los Juegos y durante la presentación también se dio a conocer el concepto elegido para las preseas.

El diseño está basado en tres referencias: el río Paraná, el campo y el sol. Según explicó Federico Angelini, vocero de los Juegos Suramericanos para Rosario, los elementos fueron seleccionados como símbolos representativos de Santa Fe.

El río Paraná representa, dentro del concepto elaborado por la organización, la conexión entre ciudades y comunidades de la provincia. Además, sus formas aparecen asociadas al movimiento y a la importancia geográfica que el curso de agua tiene para el territorio santafesino.

Por otro lado, el campo fue incorporado como referencia a la tierra, la producción y el trabajo. La propuesta integra texturas relacionadas con los surcos agrícolas junto con el motivo del río, buscando reunir naturaleza y actividad productiva dentro de una misma composición.

El tercer elemento es el sol, utilizado como símbolo de energía y vitalidad. Según la explicación oficial, completa el concepto con el que Santa Fe buscó darle una identidad propia a uno de los objetos más representativos de cualquier competencia deportiva.

Las preseas ya están siendo entregadas durante los Juegos, que comenzaron el 12 de septiembre y se extenderán hasta el 26. La competencia reúne a más de 4.000 atletas provenientes de 15 países y tiene como principales ciudades anfitrionas a Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Además, el diseño forma parte de una estrategia más amplia de los organizadores para vincular la competencia con la provincia anfitriona, algo que también se observa en los nuevos escenarios deportivos y en la identidad visual de Santa Fe 2026.

De esta manera, cada deportista que llega al podio recibe una medalla cuyo diseño intenta combinar el logro deportivo con referencias concretas al territorio que alberga esta edición de los Juegos.