El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a pronunciarse este sábado sobre la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas y calificó como un “desastre potencial” la posibilidad de que se produzca una nueva confrontación. Sus declaraciones se produjeron en Dublín, luego de mantener una reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

Trump respondió preguntas de periodistas sobre la situación del archipiélago y expresó dudas acerca de las dificultades logísticas que tendría Reino Unido ante una eventual nueva escalada en el Atlántico Sur. En ese marco, mencionó la distancia que separa al territorio británico de ultramar del Reino Unido y sostuvo que un desplazamiento marítimo demandaría semanas.

“Estoy seguro de que me involucrarían en ese desastre potencial”, sostuvo el mandatario estadounidense, quien agregó que, en caso de ser convocado, considera que podría contribuir a resolver la disputa.

Las declaraciones no implican que exista actualmente un conflicto militar entre Argentina y Reino Unido. Trump se refirió a un escenario hipotético, aunque sus palabras se producen en un momento de renovada tensión diplomática alrededor de Malvinas.

Además, durante su respuesta mencionó los problemas internos que, a su criterio, atraviesa Reino Unido en materia migratoria y energética. Ese tramo de la declaración fue atribuido erróneamente a Argentina en algunas versiones iniciales de la noticia. Las transcripciones publicadas por EFE y medios británicos señalan que el presidente estadounidense hablaba de la situación británica.

El pronunciamiento de Trump se suma a una serie de declaraciones realizadas desde fines de agosto, cuando sugirió que Washington estaba revisando distintas posiciones internacionales, incluida la vinculada con las islas. Hasta ahora, las expresiones públicas no fueron acompañadas por un anuncio formal que modifique definitivamente la política estadounidense sobre la soberanía.

Estados Unidos ha mantenido históricamente una posición formal de neutralidad respecto de los reclamos soberanos de Argentina y Reino Unido, aunque reconoce de hecho la administración británica del archipiélago. Documentos oficiales estadounidenses sostuvieron durante décadas esa diferenciación.

Por otro lado, el gobierno de Javier Milei intensificó en las últimas semanas sus acciones diplomáticas y legales vinculadas con Malvinas y avanzó contra compañías relacionadas con la explotación hidrocarburífera en la zona. Reino Unido, en tanto, ratificó su posición sobre la administración de las islas y afirmó que defenderá la voluntad expresada por sus habitantes.

Las nuevas palabras del mandatario estadounidense vuelven a colocar a Washington como un actor relevante en una disputa histórica que Argentina sostiene que debe resolverse mediante negociaciones bilaterales y por vías pacíficas.