La franquicia japonesa de Godzilla sumó novedades con la confirmación de la fecha de estreno de “Godzilla Minus Zero”, la continuación directa de “Godzilla Minus One”, una de las películas más reconocidas de la saga reciente.

La nueva producción llegará a los cines de Japón el 3 de noviembre de 2026, mientras que su lanzamiento internacional está previsto para el 6 de noviembre del mismo año.

La película volverá a estar escrita y dirigida por Takashi Yamazaki, quien también estuvo al frente de la entrega anterior. El elenco contará nuevamente con Ryūnosuke Kamiki como Kōichi Shikishima y Minami Hamabe como Noriko Ōishi.

La historia estará ambientada en 1949, dos años después de los acontecimientos de “Godzilla Minus One”. La trama retomará las consecuencias del enfrentamiento entre la humanidad y el monstruo, en un Japón que todavía atraviesa las dificultades del período posterior a la Segunda Guerra Mundial.

El nuevo avance mostró escenas de acción y anticipó una nueva amenaza vinculada al regreso de Godzilla. Además, algunas imágenes generaron especulaciones entre los seguidores sobre la posible aparición de otro conocido monstruo de la franquicia, aunque esa información no fue confirmada oficialmente.

“Godzilla Minus One” había logrado una repercusión internacional inesperada, además de convertirse en la primera película de la saga en obtener un premio Oscar por sus efectos visuales. Ese antecedente aumentó la expectativa alrededor de la nueva producción japonesa.

Por otro lado, desde la promoción de la película se dejó una frase que despertó interpretaciones entre los fanáticos: “todo termina aquí”. Algunos seguidores creen que podría marcar el cierre de esta etapa narrativa, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el futuro de la saga.

Con la llegada de “Godzilla Minus Zero”, Toho buscará continuar la línea iniciada con “Minus One”, combinando el espectáculo del monstruo gigante con una historia centrada en los personajes y el contexto histórico.

La película tendrá su estreno mundial durante 2026 y se espera que próximamente se conozcan nuevos detalles sobre su distribución en América Latina.