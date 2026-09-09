Los resultados de las pruebas PISA 2025 volvieron a colocar a Singapur entre los sistemas educativos de mayor rendimiento internacional, mientras el país avanza en una reforma de sus protocolos contra el bullying que mantiene al castigo corporal entre las sanciones disponibles para alumnos varones.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó este martes 8 de septiembre los resultados de la evaluación, realizada a unos 760.000 estudiantes de 15 años pertenecientes a 91 países y economías.

Singapur obtuvo 560 puntos en ciencias, 563 en matemática y 535 en lectura. En esta última disciplina logró el resultado más alto de la evaluación. B-S-J-Z (China), en cambio, encabezó ciencias con 597 puntos y matemática con 612.

De esta manera, los 535 puntos mencionados en distintas publicaciones no corresponden a un promedio general de PISA sino específicamente a comprensión lectora. La evaluación de la OCDE analiza las diferentes competencias de manera separada.

El desempeño educativo vuelve a poner el foco sobre un sistema caracterizado por una fuerte inversión estatal, enseñanza bilingüe, exigencia académica y una presencia extendida de clases particulares y actividades complementarias.

Sin embargo, los resultados académicos coinciden con un debate diferente: el de las herramientas disciplinarias utilizadas en las escuelas.

La normativa educativa vigente en Singapur permite aplicar castigos corporales únicamente a estudiantes varones. El procedimiento contempla el uso de una vara liviana sobre las palmas de las manos o sobre las nalgas por encima de la ropa y debe ser aplicado por el director del establecimiento o bajo su autorización expresa.

Durante 2026, el Ministerio de Educación anunció además que desde 2027 habrá criterios más uniformes para abordar situaciones de bullying y otras conductas consideradas graves. Entre las posibles consecuencias aparecen la detención, suspensión, modificaciones en la calificación de conducta y el caning.

El ministro de Educación, Desmond Lee, explicó ante el Parlamento que el castigo corporal debe utilizarse únicamente como último recurso, cuando otras respuestas disciplinarias hayan resultado insuficientes.

Por otro lado, medios internacionales como The Guardian informaron que las nuevas pautas contemplan su aplicación a varones desde los nueve años. El dato no implica que el castigo corporal haya sido legalizado ahora, ya que esta posibilidad estaba contemplada previamente en la regulación educativa del país.

La Organización Mundial de la Salud mantiene una posición contraria a estas prácticas. El organismo advierte que los castigos físicos pueden provocar consecuencias negativas sobre la salud física y mental, el desarrollo cognitivo, la conducta y el desempeño escolar de los niños.

En este marco, no existe evidencia en las pruebas PISA que permita vincular los altos resultados académicos de Singapur con la utilización de castigos corporales. Se trata de dos aspectos diferentes de su sistema educativo que actualmente forman parte del debate internacional.

La implementación uniforme de las nuevas pautas disciplinarias durante 2027 abrirá una nueva instancia de seguimiento sobre cómo Singapur combina prevención del bullying, sanciones escolares y protección de los estudiantes.