El gobierno de Estados Unidos formalizó una ampliación temporal de las importaciones de carne vacuna mediante un nuevo contingente de hasta 300.000 toneladas métricas, aunque Argentina no podrá utilizar esa cuota adicional. La decisión comenzará a regir el 1° de septiembre y tendrá vigencia hasta fines de noviembre.

La medida fue establecida mediante una proclamación firmada el miércoles 26 de agosto por el presidente Donald Trump. El objetivo declarado de Washington es aumentar la disponibilidad de recortes magros de carne vacuna, utilizados principalmente en la elaboración de carne molida, en momentos en que los precios internos permanecen en niveles elevados.

El nuevo volumen será distribuido en tres períodos de 30 días, con un máximo de 100.000 toneladas por tramo. El esquema funcionará desde el 1° de septiembre hasta el 30 de noviembre.

Argentina queda fuera de esta ampliación porque posee un contingente específico dentro del régimen estadounidense. La proclamación incluso establece que la nueva disposición no altera la cantidad adicional otorgada al país en febrero pasado.

En aquel momento, Washington autorizó específicamente 80.000 toneladas adicionales de recortes magros argentinos para 2026, distribuidas en cuatro tramos trimestrales de 20.000 toneladas. Ese volumen se agregó al esquema que ya tenía Argentina.

Por otro lado, medios estadounidenses y argentinos señalan que el nuevo contingente denominado “otros países o áreas” podría ser aprovechado principalmente por proveedores como Brasil, Paraguay, Irlanda, Japón y Países Bajos. La normativa oficial, sin embargo, no enumera individualmente a esos países en el anexo publicado por la Casa Blanca.

La decisión llega en medio de dificultades en el mercado ganadero estadounidense. El rodeo se encuentra en uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas, mientras sequías, incendios, mayores costos productivos y restricciones sanitarias a la entrada de ganado mexicano condicionaron la disponibilidad.

Además, la administración Trump dispuso que las autoridades controlen que la carne que ingrese mediante el nuevo régimen se comercialice un 25% por debajo del precio de mercado de los recortes magros. Si ese objetivo no se cumple, el gobierno podrá revisar el volumen todavía disponible. Esto no implica, de manera automática, que el precio minorista de la carne estadounidense vaya a caer en esa misma proporción.

La medida también generó cuestionamientos entre organizaciones de productores estadounidenses, que advierten sobre el posible impacto de mayores importaciones en la rentabilidad ganadera. El efecto final sobre los precios y sobre el comercio internacional comenzará a observarse desde septiembre.