Emanuel Mammana permanece internado en Rosario luego de sufrir una lesión durante el empate 1-1 entre Vélez y Newell’s, disputado este viernes por la novena fecha del Torneo Clausura. Según informó oficialmente el club de Liniers, el defensor presentó múltiples fracturas costales y un neumotórax, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

La acción ocurrió durante el segundo tiempo en el estadio Marcelo Bielsa. Luego de una pelota enviada al área de Vélez, el arquero Tomás Marchiori salió a despejar y, en el movimiento, impactó involuntariamente contra Mammana.

El defensor quedó tendido sobre el césped y recibió asistencia médica. Minutos después fue reemplazado y posteriormente trasladado para realizarle estudios que determinaron la gravedad de la lesión.

Horas después del encuentro, Vélez difundió el parte médico. Allí informó que Mammana sufrió un traumatismo en el hemitórax derecho que le provocó fracturas de múltiples costillas y un neumotórax.

Además, el futbolista fue intervenido en el Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde se le colocó un tubo de avenamiento pleural, procedimiento utilizado para drenar aire o líquido acumulado en la cavidad pleural.

Desde la institución señalaron que Mammana se encuentra estable y permanece en Cuidados Intensivos por precaución. Su evolución determinará los próximos pasos médicos y si las fracturas costales requieren alguna nueva intervención.

Algunas publicaciones periodísticas señalaron que serían seis las costillas fracturadas y mencionaron una lesión pulmonar asociada al impacto. Sin embargo, esos detalles no fueron precisados de esa manera en el primer parte médico difundido por Vélez, que informó oficialmente fracturas múltiples y neumotórax.

Por otro lado, tampoco existe hasta el momento un plazo oficial comunicado por el club para el regreso del defensor a la actividad. Las estimaciones que mencionan varios meses de recuperación deben considerarse, por ahora, una versión no confirmada.

El episodio se produjo en un encuentro que terminó 1-1. Ronaldo Martínez había adelantado a Vélez y Alan Soñora consiguió la igualdad para Newell’s sobre el cierre. Marchiori, además, contuvo un penal durante el segundo tiempo.

En este marco, la atención en Vélez quedó concentrada en la evolución de Mammana. El club anticipó que espera una respuesta clínica favorable, mientras los médicos evaluarán el estado de las fracturas y los pasos a seguir durante su internación en Rosario.