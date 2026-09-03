Donald Trump volvió a colocar la cuestión Malvinas en la agenda internacional. El presidente de Estados Unidos fue consultado por la cadena británica GB News sobre qué posición asumiría Washington ante una eventual disputa entre Argentina y el Reino Unido y evitó brindar una respuesta concreta.

Durante la entrevista, Trump recordó la Guerra de Malvinas de 1982 y señaló que siguió de cerca aquel conflicto. Al referirse al operativo británico para recuperar el control de las islas, destacó el desempeño del Reino Unido, aunque inmediatamente remarcó la distancia existente entre el territorio británico y el archipiélago.

La respuesta no incluyó una definición sobre si Estados Unidos respaldaría actualmente a Londres ante un eventual conflicto diplomático con Argentina. Por ese motivo, cualquier interpretación respecto de un cambio en la política estadounidense continúa siendo, por el momento, una versión no confirmada.

Las declaraciones adquirieron mayor relevancia porque se producen pocos días después de otro pronunciamiento del mandatario estadounidense. El 31 de agosto, al ser consultado sobre si Washington analizaba revisar su postura respecto de Malvinas, Trump señaló que habitualmente revisa todas las posiciones.

Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial del Gobierno estadounidense que confirme una modificación de su política respecto de la soberanía del archipiélago.

Además, Trump volvió a cuestionar al Reino Unido por no haber acompañado militarmente a Estados Unidos durante la guerra con Irán. El mandatario sostuvo que Londres tiene intereses vinculados al tránsito petrolero por el estrecho de Ormuz y cuestionó la ausencia británica durante las operaciones militares estadounidenses.

En este marco, el presidente norteamericano también hizo referencia a sus conversaciones con autoridades británicas y volvió a expresar críticas sobre la capacidad y participación militar del Reino Unido.

Desde Londres, el Gobierno británico mantiene sin modificaciones su posición. Funcionarios británicos reiteraron públicamente que consideran a las islas parte de sus territorios de ultramar y sostienen el principio de autodeterminación de sus habitantes.

Argentina, por su parte, mantiene constitucionalmente su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, y sostiene que la controversia debe resolverse mediante negociaciones diplomáticas.

Las declaraciones de Trump fueron conocidas horas antes del mensaje previsto por el presidente Javier Milei sobre Malvinas. El Gobierno argentino había generado expectativa alrededor de la exposición luego de las primeras declaraciones del mandatario estadounidense.

La incógnita ahora pasa por determinar si Washington avanzará efectivamente hacia una revisión diplomática o si las expresiones de Trump quedarán circunscriptas a sus críticas hacia el Reino Unido. Hasta que exista una definición institucional estadounidense, cualquier cambio concreto de posición debe ser considerado una versión no confirmada.