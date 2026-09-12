El 10 de septiembre de 2023, Maximiliano Pullaro obtuvo una de las victorias electorales más amplias de la historia reciente de Santa Fe. Con el 58,47% de los votos afirmativos, superó al peronista Marcelo Lewandowski y quedó en condiciones de asumir la Gobernación tres meses después.

A tres años de aquella elección —aunque todavía no se cumplieron tres años completos de gestión— el período permite contrastar los principales compromisos de campaña con las decisiones adoptadas desde diciembre de 2023.

Uno de los resultados que el Gobierno provincial ubica entre sus principales logros es la reducción de los homicidios. Los registros oficiales muestran una fuerte disminución de la violencia letal durante 2024 y 2025, especialmente en Rosario. A eso se suma una política sostenida de inversión en infraestructura vial, educativa, penitenciaria y de seguridad.

Sin embargo, la administración provincial también atravesó conflictos con distintos sectores del Estado.

La relación con los docentes fue uno de los puntos de mayor tensión. La cláusula gatillo dejó de integrar la política salarial permanente y el Ejecutivo implementó el programa Asistencia Perfecta, presentado oficialmente como un incentivo para quienes no registran ausencias. AMSAFE y SADOP cuestionaron el mecanismo y reclamaron sucesivamente por salarios y condiciones laborales.

Otro eje fue la reforma previsional sancionada en 2024. Antes de su tratamiento, Pullaro había asegurado que no se modificaría el 82% móvil. La ley estableció para el Régimen Opcional Docente un haber inicial equivalente al 76%, que aumenta dos puntos por cada año adicional de servicio hasta alcanzar el 82%.

El Gobierno sostuvo que los cambios eran necesarios para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Los gremios cuestionaron distintos aspectos de la reforma y mantuvieron sus reclamos.

En febrero de 2026 surgió además un conflicto con policías y penitenciarios por salarios y condiciones laborales. Las protestas registradas en Rosario y Santa Fe finalizaron después de que la Provincia anunciara una recomposición y estableciera nuevos pisos salariales.

Por otro lado, en 2025 la Legislatura autorizó al Ejecutivo a realizar operaciones de crédito por hasta 1.000 millones de dólares. La norma determina que los recursos destinados a gastos de capital se distribuyan entre infraestructura productiva, social y de seguridad. El oficialismo sostiene que el financiamiento permitirá acelerar obras; sus críticos plantean interrogantes sobre el impacto futuro de esa deuda.

La reforma constitucional también modificó el escenario político. La nueva Carta Magna habilitó una reelección consecutiva para gobernador y vicegobernador y permite que Pullaro pueda competir nuevamente en 2027, aunque hasta el momento no confirmó su candidatura.

En su vínculo con Javier Milei, el gobernador combinó acompañamientos y diferencias. Respaldó la Ley Bases y firmó el Pacto de Mayo, pero también reclamó por rutas, fondos previsionales, obra pública y políticas que afectan al entramado productivo santafesino.

Tres años después de aquella elección, el balance presenta resultados relevantes en seguridad e infraestructura junto con reformas y conflictos que siguen abiertos. El tramo final del mandato permitirá determinar el impacto económico, institucional y social de decisiones que marcarán a Santa Fe más allá de 2027.