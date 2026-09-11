Activision anunció la llegada de contenido inspirado en Doom dentro de Call of Duty: Black Ops 7 y Warzone como parte del evento especial de Halloween “The Haunting”. La colaboración permitirá a los jugadores acceder a elementos temáticos de la saga creada por id Software, incluyendo la incorporación del Doom Slayer como operador.

El evento contará con un pase de recompensas dividido en dos caminos: uno gratuito y otro premium. Según informó la compañía, los jugadores podrán desbloquear objetos cosméticos, accesorios y elementos relacionados con Doom a medida que avancen en los desafíos del evento.

Entre las principales novedades aparece la posibilidad de utilizar al Doom Slayer como personaje jugable dentro de la facción JSOC. Además, el contenido premium incluirá diferentes apariencias del personaje, incluyendo una versión inspirada en la estética clásica de Doom de 1993.

La colaboración también incorporará nuevas armas y elementos de juego. Entre ellos se mencionan la Roc 20mm, una arma especial disponible al completar la ruta gratuita del evento, junto con otros agregados para los modos multijugador.

Además del cruce con Doom, Activision confirmó otros cambios para la nueva temporada, como nuevos mapas, modificaciones para armas existentes, el regreso del modo Hordepoint y actualizaciones para Zombies y Warzone.

La estrategia de Activision continúa la tendencia de incorporar colaboraciones entre franquicias dentro de Call of Duty, una fórmula utilizada para renovar el interés de la comunidad mediante personajes y contenidos externos al universo tradicional del juego.

Por otro lado, la recepción del público se conocerá con mayor precisión una vez que el evento esté disponible y los jugadores puedan probar los nuevos elementos incorporados.

Con esta colaboración, Call of Duty suma una de las franquicias más reconocidas del género de disparos a su propuesta multijugador, mientras Activision prepara nuevos contenidos para mantener activa la comunidad de Black Ops 7 y Warzone.