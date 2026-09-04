Reino Unido reafirma su posición sobre Malvinas

El Gobierno del Reino Unido respondió a las declaraciones realizadas por Javier Milei sobre las Islas Malvinas y reiteró que mantiene sin modificaciones su posición sobre el archipiélago, en una nueva instancia de tensión diplomática vinculada con la soberanía y con el desarrollo petrolero en el Atlántico Sur.

La reacción se produjo este viernes, horas después de que Milei brindara una cadena nacional en la que anunció un endurecimiento de las sanciones para las empresas que desarrollen actividades económicas en las islas sin autorización argentina.

Funcionarios británicos aseguraron que el compromiso de Londres con las islas continúa siendo "inquebrantable" y volvieron a sostener como argumento el derecho de los habitantes del archipiélago a decidir su futuro.

Por otro lado, Downing Street buscó diferenciar la disputa de soberanía del vínculo bilateral y señaló que el Reino Unido pretende continuar fortaleciendo sus relaciones diplomáticas y comerciales con Argentina.

En este marco volvió a circular una declaración del Gobierno británico según la cual sus Fuerzas Armadas se encuentran preparadas "24 horas al día, siete días a la semana" para proteger al Reino Unido y sus intereses.

Sin embargo, esa afirmación necesita una precisión temporal: fue formulada por un portavoz del primer ministro Andy Burnham el 1 de septiembre, dos días antes del mensaje de Milei, cuando fue consultado sobre la capacidad británica para defender las islas ante una eventual crisis.

Por lo tanto, no existe hasta el momento información que permita interpretar esa frase como el anuncio de un nuevo estado de alerta militar provocado específicamente por la cadena nacional argentina.

Durante su discurso del jueves, Milei afirmó que Argentina desplegará herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales frente a las actividades que considera violatorias de su soberanía. Además, anunció modificaciones en los procedimientos sancionatorios y mayores recursos destinados a capacidades estratégicas en Tierra del Fuego.

Uno de los principales puntos de conflicto es Sea Lion, un proyecto petrolero localizado al norte de las Islas Malvinas y desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Las compañías respondieron este viernes que consideran válidas las licencias otorgadas por las autoridades de las islas y que cuentan con el respaldo del Reino Unido. Además, sostuvieron que las nuevas medidas anunciadas por Argentina no modificarán de manera significativa los tiempos previstos para el proyecto.

Argentina, por su parte, considera que la exploración y explotación de recursos naturales realizada sin autorización nacional vulnera sus derechos soberanos.

La controversia abre así un nuevo capítulo diplomático en torno a Malvinas, con el petróleo como uno de los principales elementos de tensión. Hasta el momento, pese al endurecimiento de los mensajes públicos, ambos gobiernos mantienen abiertos sus vínculos diplomáticos.