Una avioneta utilizada para tareas agrícolas sufrió un accidente este jueves en un establecimiento rural de la localidad de Perdices, en el departamento Gualeguaychú, Entre Ríos. El piloto fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Centenario de esa ciudad.

El hecho ocurrió en una zona cercana al kilómetro 25 de la Autovía 14, con acceso por un camino vecinal. Según indicaron medios locales, la aeronave era utilizada para trabajos de fumigación y aplicación de fertilizantes en campos de la región.

Tras recibir el aviso de emergencia, acudieron al lugar integrantes de Bomberos Voluntarios de Ceibas y personal policial, quienes trabajaron en la asistencia del piloto y en las primeras tareas vinculadas al accidente.

De acuerdo con información publicada por medios de la zona, el piloto fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú y presentaría una contusión pulmonar leve y lesiones menores. Esta información no fue confirmada mediante un parte médico oficial.

La aeronave quedó en el establecimiento rural mientras avanzan las actuaciones para establecer qué ocurrió durante el vuelo. Hasta el momento, no fueron informadas oficialmente las causas del accidente.

Entre las hipótesis posibles se encuentran distintos factores relacionados con la operación de la aeronave, aunque no existe hasta ahora una explicación confirmada sobre el origen del incidente.

La actividad de fumigación aérea forma parte de las tareas habituales vinculadas al sector agropecuario en distintas zonas productivas del país. Este tipo de operaciones requiere controles técnicos y condiciones específicas de vuelo.

Por otro lado, las autoridades deberán determinar si existió alguna falla mecánica, una dificultad durante la maniobra u otra circunstancia que derivó en el impacto contra el terreno.

La investigación continuará con el análisis de las condiciones del vuelo y de la aeronave involucrada.