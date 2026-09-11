El intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, participó junto a integrantes de su Gabinete del acto conmemorativo por el Día del Maestro organizado por el Jardín de Infantes N°29.

La jornada tuvo como eje el reconocimiento a la tarea docente y la figura de Domingo Faustino Sarmiento, en el marco de la fecha que cada año homenajea a quienes forman parte del sistema educativo.

Durante el encuentro se realizó un reconocimiento especial a Isabel “Chavela” Fernández, maestra de música, destacando su trayectoria y aporte dentro de la institución.

Además, los alumnos de la salita de cinco años participaron de una propuesta artística con la interpretación de la canción “Me haces bien”, del músico uruguayo Jorge Drexler.

Según informaron desde la Municipalidad, durante su discurso el intendente Gizzi destacó el compromiso y la dedicación de los docentes en su tarea diaria, y valoró el rol que cumplen dentro de la formación de niños y jóvenes.

El acto contó con la participación de autoridades municipales, docentes y alumnos del Jardín N°29, en una jornada destinada a reconocer el trabajo de la comunidad educativa.