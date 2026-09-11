Una alternativa turística vuelve a captar la atención de los viajeros de la región: vuelos desde Rosario hacia Punta Cana con tarifas promocionales que parten desde los US$ 587 ida y vuelta, según disponibilidad y fechas seleccionadas.

La propuesta permite evitar el traslado hacia otros aeropuertos del país y utilizar la terminal aérea rosarina como punto de salida hacia uno de los principales destinos del Caribe. Las opciones disponibles pueden variar de acuerdo con la temporada, la anticipación de compra y la compañía aérea elegida.

Desde el Aeropuerto Internacional Rosario se impulsó en los últimos años la incorporación de conexiones internacionales, entre ellas las vinculadas con Punta Cana, con el objetivo de ampliar la oferta para pasajeros de Santa Fe y provincias cercanas.

Según las promociones difundidas, algunos pasajes pueden encontrarse desde US$ 587 ida y vuelta. Sin embargo, el valor final puede modificarse por impuestos, servicios adicionales, equipaje incluido y condiciones específicas de la tarifa.

Además del precio, uno de los principales atractivos para los pasajeros es la posibilidad de iniciar el viaje desde Rosario, evitando conexiones terrestres hacia Buenos Aires u otros puntos de salida. En este marco, las propuestas hacia Punta Cana buscan captar tanto turismo familiar como viajes de descanso.

Por otro lado, especialistas del sector turístico recomiendan revisar las condiciones antes de concretar la compra, especialmente en promociones de bajo costo, donde pueden existir diferencias según la fecha del viaje y los servicios incluidos.

La conectividad aérea internacional desde Rosario continúa siendo uno de los puntos centrales para el desarrollo turístico regional. La disponibilidad de nuevas rutas y promociones dependerá de la programación de las empresas aéreas y la demanda de pasajeros.