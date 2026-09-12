La Justicia ordenó la prisión preventiva sin plazo para un joven investigado por distintos hechos contra su ex pareja y madre de sus hijos, ocurridos en la ciudad de Firmat. La medida cautelar fue resuelta en los Tribunales de Melincué mientras continúa la incorporación de pruebas al expediente.

El hombre está imputado, de manera provisoria, por lesiones leves dolosas en contexto de violencia de género, hurto y amenazas.

De acuerdo con los elementos incorporados hasta el momento a la investigación, los episodios se habrían producido durante el domingo en barrio Fredriksson. La acusación sostiene que existieron dos situaciones con pocos minutos de diferencia en la vía pública.

En uno de esos episodios, el joven habría arrojado nafta sobre la mujer. Este punto debe considerarse una versión no confirmada judicialmente, ya que forma parte de los hechos que se encuentran bajo investigación y aún resta incorporar el testimonio de la víctima.

El imputado fue detenido al día siguiente y posteriormente quedó a disposición de la Justicia. Tras la audiencia correspondiente, se resolvió que permanezca privado de su libertad de manera preventiva mientras continúa el proceso.

Por otro lado, la situación procesal podría registrar modificaciones. La mujer permanece hospitalizada por razones de salud y todavía no pudo prestar declaración ante las autoridades para reconstruir en detalle lo ocurrido.

Según indicaron desde el ámbito judicial, esta circunstancia es uno de los motivos por los cuales la calificación legal se mantiene con carácter provisorio. Una vez que pueda declarar y se incorporen otros elementos, el Ministerio Público de la Acusación evaluará si corresponde mantener o modificar los delitos atribuidos.

Además, desde la Unidad Fiscal señalaron que se mantiene contacto con familiares de la mujer mientras avanza el expediente.

Hasta el momento no trascendió públicamente la posición de la defensa respecto de las acusaciones. Tampoco existe una sentencia sobre la responsabilidad penal del joven, por lo que los hechos atribuidos deberán ser determinados a través del proceso judicial.

En este marco, la prisión preventiva constituye una medida cautelar y no una condena. La investigación continuará con la declaración pendiente de la víctima, la valoración de las evidencias reunidas y las eventuales nuevas medidas que disponga la Fiscalía.