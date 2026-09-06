Al menos nueve personas murieron y otras 24 resultaron heridas como consecuencia de una explosión de material pirotécnico registrada durante las fiestas patronales de Santa María Canchesdá, una comunidad perteneciente al municipio de Temascalcingo, en el Estado de México.

El episodio ocurrió alrededor de las 21 del sábado 5 de septiembre, mientras vecinos participaban de las celebraciones en honor a Nuestra Señora de la Luz. Protección Civil del Estado de México confirmó el número de víctimas y desplegó un operativo junto a organismos de emergencia de diferentes municipios.

Según informó el director estatal de Protección Civil, Adrián Hernández Romero, el material pirotécnico estaba almacenado en una habitación ubicada junto al templo. Tras la detonación, el techo del sector colapsó y cayó sobre las personas que estaban en el lugar.

Ocho víctimas fallecieron en el sitio del accidente, mientras que una novena murió luego de ser trasladada al Hospital General de Atlacomulco. Además, 24 personas resultaron lesionadas y fueron derivadas a centros asistenciales de la región.

Entre los afectados hay menores de edad. Diferentes publicaciones difundieron durante las primeras horas listas con posibles identidades de pacientes trasladados, aunque esos datos deben considerarse información preliminar hasta su confirmación individual por parte de las autoridades.

En este marco, Protección Civil trabajó junto con unidades municipales de bomberos, el Servicio de Urgencias del Estado de México, la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal. También llegaron equipos procedentes de localidades cercanas como Atlacomulco, Acambay y El Oro.

Por otro lado, la Diócesis de Atlacomulco informó que dos sacerdotes resultaron heridos y recibieron asistencia médica. Según los primeros reportes difundidos tras el incidente, ambos se encontraban fuera de peligro.

La explosión se produjo en momentos en que había una concentración de personas por las celebraciones religiosas. Vecinos utilizaron las redes sociales durante los primeros minutos para solicitar ambulancias, medicamentos y colaboración para asistir a los heridos.

Las autoridades deberán determinar ahora cómo se inició la explosión, quién tenía bajo su responsabilidad el material y en qué condiciones estaba almacenado. Hasta el momento, los reportes oficiales consultados no establecieron responsabilidades ni precisaron la causa inicial de la detonación.

Las tareas de asistencia y evaluación continuaron durante las horas posteriores, mientras se esperaba información oficial sobre la evolución de los heridos y los avances de la investigación.