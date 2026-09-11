Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 iniciarán este sábado 12 de septiembre y reunirán durante dos semanas a delegaciones de 15 países en Rosario, Santa Fe y Rafaela. El certamen continental contará con más de 4.000 atletas y tendrá actividad en diferentes escenarios deportivos de la provincia.

La ceremonia inaugural se realizará este sábado a las 18 en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario. Desde el domingo 13 comenzará oficialmente la competencia con disciplinas como vóley de playa, gimnasia artística y natación.

La organización informó que la agenda completa puede consultarse en el sitio oficial de los Juegos, donde también se encuentran los horarios de cada prueba y la información para acceder a los escenarios.

En Rosario estarán concentradas varias de las competencias principales. Las duplas argentinas de vóley de playa tendrán sus primeros partidos el domingo desde las 11 en el Picadero de la Rural. Además, la gimnasia artística comenzará desde las 10 en el Arena Invencible y la natación tendrá su estreno en el Centro Acuático.

Entre los deportes colectivos, el seleccionado femenino argentino de vóley, Las Panteras, debutará el martes 15 frente a Paraguay a las 15 en el estadio cubierto de Newell’s. El equipo masculino hará su presentación el lunes 21 ante Bolivia.

También habrá presencia argentina en rugby seven. El seleccionado femenino enfrentará a Perú el viernes 18 a las 15.50, mientras que Los Pumas jugarán ese mismo día ante Paraguay desde las 17.20. En fútbol masculino, Argentina debutará el jueves 17 a las 10 frente a Paraguay en el estadio Marcelo Bielsa.

En la ciudad de Santa Fe, las actividades comenzarán con aguas abiertas el domingo desde las 9 en el Lago del Parque del Sur. Además, Las Leonas debutarán el lunes 14 a las 10 ante Paraguay en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, mientras que Los Leones jugarán ese mismo día frente a Perú.

Por otro lado, la capital provincial recibirá también al seleccionado femenino de handball, La Garra, que debutará el miércoles 16 ante Colombia. Los Gladiadores harán su presentación el martes 22 frente a Paraguay.

Rafaela será otra de las sedes destacadas. Allí comenzarán las competencias de boxeo el domingo 13 desde las 15, mientras que habrá actividad de BMX Freestyle, ciclismo de montaña, skateboarding, pádel y ciclismo pista durante la segunda semana de competencia.

El ingreso general a las competencias será gratuito hasta completar la capacidad de cada escenario. Como alternativa, quienes quieran asegurarse un lugar podrán adquirir entradas anticipadas por $10.000 a través de la página oficial. Según informó la organización, lo recaudado será destinado a instituciones sociales.