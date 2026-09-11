El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, participó del AmCham Forum Agribusiness 2026, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, donde expuso la visión del Gobierno provincial sobre la apertura comercial, el financiamiento productivo y la infraestructura necesaria para mejorar la competitividad.

El encuentro se realizó en Buenos Aires y reunió a unos 400 representantes del sector agroindustrial, además de funcionarios, legisladores y empresarios. Puccini compartió panel con el ministro de Producción de Córdoba, Fernando Sibilla, y el presidente de John Deere Argentina, Sergio Fernández.

Durante su presentación, el funcionario destacó el peso de Santa Fe dentro de la industria de maquinaria agrícola. Según indicó, la provincia concentra el 44% de los fabricantes nacionales de maquinaria y agropartes, con 533 pequeñas y medianas empresas familiares que generan alrededor de 12.000 empleos directos.

Uno de los principales puntos planteados fue el impacto de la importación de bienes de capital usados. Puccini se refirió al Decreto 273, sancionado por el Gobierno nacional en 2025, que permitió el ingreso de este tipo de equipamiento.

Según explicó el ministro, la participación de tractores importados en las ventas aumentó del 16% al 28% en un año. Desde la Provincia señalaron que la apertura comercial debe estar acompañada por condiciones que permitan competir a las empresas nacionales.

Por otro lado, Puccini cuestionó la distribución de los recursos tributarios vinculados al sector agropecuario. Afirmó que la Nación concentra la mayor parte de la recaudación y planteó que Santa Fe necesita mayor participación para sostener inversiones productivas.

Además, reiteró el reclamo por el saldo técnico del IVA que afecta a las fábricas de maquinaria agrícola, debido a la diferencia entre la alícuota aplicada a los insumos y la correspondiente a las ventas.

En materia de políticas provinciales, el ministro destacó programas como la exención de Ingresos Brutos para la actividad primaria, el plan “Patente Cero” para maquinaria y la línea de créditos Santa Fe Activa.

Según datos difundidos por la Provincia, esas herramientas permitieron generar beneficios fiscales y financiamiento por distintos montos durante los últimos años. También mencionó el plan de infraestructura previsto por la administración de Maximiliano Pullaro, con inversiones en gasoductos, energía y rutas.

“<PRIVATE_PERSON> La competitividad no termina en la puerta de la fábrica; se define en la logística”, sostuvo Puccini al referirse a la Hidrovía, el transporte y la circulación de cargas.

Desde Santa Fe plantearon que el desafío productivo está vinculado a mejorar las condiciones para la industria local frente a un escenario de mayor competencia internacional. La discusión continuará en torno al impacto de las medidas comerciales nacionales y las herramientas disponibles para el desarrollo industrial.