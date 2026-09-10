El Gobierno de Santa Fe presentó este jueves un proyecto de ley destinado a modificar el abordaje estatal frente a situaciones de violencia por razones de género. La iniciativa, denominada “Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género”, será enviada a la Legislatura provincial para su tratamiento.

El proyecto fue elaborado por los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, Justicia y Seguridad, y Gobierno e Innovación Pública. La presentación estuvo encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini; y la subsecretaria Legal y Técnica, Blanca Diakaki.

Según explicó Cococcioni, la propuesta busca modificar la forma en que interviene el Estado ante estos casos, con el objetivo de anticipar situaciones de mayor gravedad y reducir las gestiones que actualmente deben realizar las víctimas para acceder a medidas de protección.

Uno de los principales puntos del proyecto es la creación de un sistema de evaluación del riesgo con cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico. La clasificación tendrá en cuenta distintos indicadores, entre ellos amenazas de muerte, presencia de armas, violencia sexual, separación reciente, incumplimiento de medidas judiciales previas y reiterados llamados al 911.

A partir de esa evaluación, las medidas de protección podrán incrementarse según la gravedad del caso. Entre las herramientas previstas aparecen las tobilleras electrónicas para agresores, restricciones de acercamiento y, en situaciones determinadas, el desarme de personas autorizadas a portar armas.

Además, la iniciativa establece que los incumplimientos de órdenes judiciales puedan generar nuevas medidas, como arrestos conminatorios dispuestos por jueces y juezas. Desde el Ejecutivo provincial indicaron que estos antecedentes serán incorporados en futuras evaluaciones de riesgo.

Por otro lado, el proyecto propone crear un registro digital único e interoperable para concentrar información de los distintos organismos estatales que intervienen en estos casos. También contempla un fondo provincial de asistencia urgente destinado a personas protegidas y sus familias.

Travaini señaló que la iniciativa busca avanzar hacia un modelo basado en la prevención y la detección temprana, dejando atrás un esquema centrado únicamente en intervenir después de ocurrido un episodio de violencia. Además, indicó que el proyecto establece que no habrá mediación ni conciliación en situaciones de violencia de género.

La propuesta deberá ahora ser analizada por la Legislatura santafesina, donde los distintos bloques políticos definirán su posición durante el debate parlamentario.

Desde el Gobierno provincial consideran que el nuevo marco legal permitirá mejorar la coordinación entre organismos públicos. La discusión legislativa definirá el alcance final de las herramientas previstas y las modificaciones que pueda incorporar el proyecto antes de su eventual aprobación.