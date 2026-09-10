El presidente Javier Milei convocó para el próximo lunes a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una reunión en Casa Rosada, con el objetivo de analizar los próximos proyectos del Poder Ejecutivo y coordinar la estrategia parlamentaria del oficialismo.

El encuentro se realizará en el Salón Héroes de Malvinas y tendrá lugar antes de una semana con actividad legislativa relevante. Entre los temas que estarán en agenda aparecen el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que ingresará por la Cámara de Diputados, y la presentación del Presupuesto 2027 prevista para el miércoles 15 de septiembre.

Según indicaron fuentes legislativas citadas por Noticias Argentinas, Milei podría realizar una exposición de carácter económico similar a otras reuniones mantenidas con representantes parlamentarios del oficialismo. La participación del ministro de Economía, Luis Caputo, no estaría prevista y en su lugar podría asistir el viceministro José Luis Daza.

Además, durante esa misma jornada el Senado avanzará con la discusión en comisión de la reforma electoral, impulsada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

Del encuentro también formarían parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

La reunión se produce luego de otros encuentros del Presidente con legisladores oficialistas, en los que se abordaron iniciativas como cambios en la carta orgánica del Banco Central y el proyecto denominado Inocencia Fiscal II.

Además, según la información publicada, la Casa Rosada organizó una cena posterior en la sede partidaria bonaerense de La Libertad Avanza ubicada en el barrio porteño de San Telmo. La versión no confirmada indica que algunos legisladores habrían manifestado reparos por el horario del encuentro debido a la agenda legislativa de la semana.

Desde el Gobierno buscan avanzar con una agenda que requiere respaldo parlamentario para sus principales proyectos. La reunión será una instancia para definir prioridades y evaluar el escenario político dentro del Congreso.