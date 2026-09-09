El Gobierno de Santa Fe confirmó que dejará de aplicar el aporte solidario establecido en 2024 con la reforma previsional. La medida tendrá efecto sobre los jubilados y pensionados alcanzados por la retención y también sobre el personal activo específicamente comprendido por ese aporte extraordinario.

El secretario de Seguridad Social provincial, Jorge Boasso, explicó que para los pasivos habrá una última liquidación proporcional. El descuento correspondiente a septiembre se calculará solamente sobre 13 días y, a partir de los haberes de octubre, que serán percibidos en noviembre, dejará de aplicarse.

El aporte había sido creado por la Ley 14.283, sancionada en 2024 en el marco de la declaración de emergencia del sistema previsional provincial. Para jubilados y pensionados, la normativa determinó que quienes percibieran hasta tres jubilaciones mínimas quedaran exceptuados.

Por encima de ese nivel, la retención comenzaba en el 2% y aumentaba progresivamente hasta alcanzar el 6% para los beneficios superiores a 14 jubilaciones mínimas.

En el caso del personal en actividad, la ley contempló un aporte solidario específico del 2,77% para determinados cargos políticos, autoridades legislativas, integrantes de la Justicia y otros funcionarios expresamente incluidos en el artículo 3. Por esa razón, la eliminación anunciada no debe interpretarse como la desaparición de todos los aportes previsionales que realizan los empleados provinciales.

Además, la decisión no supone por sí misma la derogación de la reforma previsional aprobada en 2024, que introdujo otros cambios en el sistema.

Desde el Gobierno provincial, Boasso defendió el mecanismo utilizado durante la emergencia y sostuvo que la escala buscaba que el aporte aumentara de acuerdo con el nivel de ingresos de cada beneficiario.

Por otro lado, AMSAFE General López realizó una lectura diferente. El gremio atribuyó la eliminación del aporte a la presión ejercida durante los últimos meses por trabajadores y jubilados y consideró que el anuncio no cierra la discusión previsional. Esa explicación constituye la posición de la organización sindical.

Además, AMSAFE mantiene entre sus reclamos el blanqueo de sumas salariales, el cumplimiento del 82% móvil y cambios en otros puntos de la reforma.

En este marco, el final del aporte tendrá un efecto directo sobre el ingreso de quienes actualmente tienen esa retención. Sin embargo, el debate entre el Ejecutivo y los gremios continuará sobre otros componentes del régimen previsional provincial.