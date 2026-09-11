La novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional Argentina comenzará este viernes con una programación que tendrá partidos importantes en la pelea por los primeros lugares de cada zona.

El encuentro más esperado será el clásico entre Independiente y San Lorenzo, que se disputará el domingo desde las 19:15 en el estadio Libertadores de América - Ricardo E. Bochini. El duelo corresponde a la Zona A y será uno de los principales atractivos de la jornada.

Además, Boca Juniors recibirá a Central Córdoba el viernes a las 21:30, mientras que River Plate viajará para enfrentar a Atlético Tucumán el sábado desde las 17:30. Ambos equipos llegan con objetivos diferentes dentro de la competencia y buscarán sumar puntos para mejorar su posición.

La fecha comenzará el viernes con tres encuentros: Newell's ante Vélez a las 17, Defensa y Justicia frente a Gimnasia de Mendoza a las 19:15 y Boca-Central Córdoba desde las 21:30.

El sábado continuará la actividad con Independiente Rivadavia-Aldosivi y Estudiantes-Platense, ambos a las 14:45. Luego llegará el turno de Atlético Tucumán-River y Talleres-Unión.

El domingo concentrará varios partidos relevantes. Además del clásico entre Independiente y San Lorenzo, jugarán Tigre-Rosario Central, Sarmiento-Belgrano, Argentinos Juniors-Gimnasia de La Plata y Huracán-Racing.

La jornada finalizará el lunes con Banfield-Barracas Central, Deportivo Riestra-Lanús e Instituto-Estudiantes de Río Cuarto.

En la tabla de posiciones, Gimnasia de Mendoza y Vélez lideran la Zona A con 16 puntos luego de ocho partidos disputados. Instituto también suma 16 unidades, mientras que Defensa y Justicia aparece con 14.

Por otro lado, Argentinos Juniors ocupa la primera posición de la Zona B con 17 puntos, seguido por Sarmiento y Gimnasia de La Plata, ambos con 15 unidades. Atlético Tucumán aparece cuarto con 13 puntos.

Además de los resultados de cada partido, la fecha puede modificar la pelea por la clasificación y la ubicación de los equipos en ambas zonas. La atención estará puesta especialmente en los cruces entre equipos que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla.