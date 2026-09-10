La Justicia recibió la confirmación del Banco Galicia sobre la disponibilidad de más de cinco millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner, fondos que permanecían inmovilizados desde 2016 por una medida judicial vinculada a la causa Hotesur-Los Sauces.

El dinero está compuesto por US$ 4.664.000 encontrados en una caja de seguridad y otros US$ 1.032.144 junto con $53.280 depositados en dos cajas de ahorro, según la información difundida.

Los fondos habían sido embargados por el juez federal Julián Ercolini en el marco de la investigación por presunto lavado de activos relacionada con las sociedades Hotesur y Los Sauces. Posteriormente, Florencia Kirchner fue sobreseída en ese expediente, aunque el dinero continuó retenido porque la Justicia consideró necesario mantener la medida mientras se analizaba su origen.

En este marco, el Tribunal Oral Federal 2 incorporó esos activos dentro del análisis de bienes que podrían ser alcanzados por el decomiso dispuesto en la causa Vialidad, proceso por el cual Cristina Fernández de Kirchner fue condenada.

La medida busca avanzar sobre bienes de los condenados luego de que no se concretara el pago voluntario de la suma establecida judicialmente. Según la información difundida, el monto inicial de la condena económica fue actualizado y alcanzaría una cifra cercana a los $684.990 millones.

Además de los fondos atribuidos a Florencia Kirchner, el listado de activos bajo análisis incluye propiedades vinculadas a la familia y bienes relacionados con sociedades del empresario Lázaro Báez.

Por otro lado, la disponibilidad del dinero informada por el Banco Galicia no implica todavía una transferencia automática. El Tribunal Oral Federal 5 podría presentar objeciones debido a su intervención en cuestiones vinculadas a la causa Hotesur-Los Sauces.

Desde el ámbito judicial deberán definirse los próximos pasos para establecer si los fondos serán finalmente utilizados para cubrir parte del decomiso ordenado en Vialidad o si continuarán bajo otra medida cautelar.