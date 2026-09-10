Santa Fe avanza con una reforma integral de su sistema electoral que modifica aspectos relacionados con la organización de los comicios, las autoridades de mesa, los partidos políticos y las afiliaciones de los ciudadanos.

Uno de los puntos incorporados por el nuevo Código Electoral y de Partidos Políticos es la creación formal del Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa, que funcionará dentro de la Secretaría Electoral provincial.

La herramienta estará destinada a conformar una base de personas capacitadas que puedan ser convocadas para desempeñarse como autoridades durante las elecciones provinciales y municipales.

La inscripción será voluntaria, gratuita y permanente y podrá realizarse tanto de manera digital como presencial. Podrán anotarse quienes estén habilitados para ejercer como autoridades de mesa y hayan aprobado la capacitación impartida o reconocida por la Secretaría Electoral.

Además, el organismo deberá publicar la nómina de personas inscriptas que estén en condiciones de participar del proceso de selección.

La normativa también establece un procedimiento para que las agrupaciones políticas puedan formular observaciones fundadas sobre los postulantes. Tendrán un plazo de diez días corridos desde la publicación del listado.

No serán admitidos planteos basados únicamente en preferencias o supuestas pertenencias políticas. En caso de una observación, la persona involucrada dispondrá de tres días corridos para responder y presentar pruebas. Posteriormente, el Juez Electoral tendrá otros tres días para resolver.

Al momento de designar las autoridades se dará prioridad a quienes formen parte del registro, hayan realizado la capacitación correspondiente y no tengan observaciones admitidas o inhabilidades. De todos modos, estar inscripto no garantiza automáticamente una designación.

Otro de los cambios está vinculado con las afiliaciones partidarias. El Código contempla un Sistema de Consulta y Gestión de Afiliaciones que permitirá a cada elector conocer si figura afiliado a una agrupación política y gestionar una eventual renuncia o desafiliación.

El procedimiento deberá ser simple, gratuito y accesible. La plataforma también tendrá como finalidad detectar posibles inconsistencias en los registros de afiliados.

La reforma forma parte de una modificación más amplia del régimen electoral santafesino, que reúne en un mismo cuerpo normativo disposiciones que anteriormente estaban distribuidas en diferentes leyes.

Además, el nuevo esquema redefine distintos procedimientos vinculados con la organización y fiscalización de las elecciones.

En este marco, la implementación efectiva de los registros, plataformas y nuevas reglas demandará ahora tareas de reglamentación y adecuación operativa por parte de los organismos electorales. El primer examen de su funcionamiento llegará con los próximos procesos electorales provinciales y municipales.