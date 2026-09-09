Transportistas de personas con discapacidad de Santa Fe se movilizarán este miércoles 9 de septiembre frente al Congreso de la Nación para reclamar que avance la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

La convocatoria fue realizada por la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (Fatradis) y contará con la participación de prestadores santafesinos nucleados en Atraes.

La concentración coincidirá con la sesión especial convocada para las 12 en la Cámara de Diputados. La discusión parlamentaria no tendrá como objetivo aprobar directamente la prórroga, sino emplazar a las comisiones que intervienen en los proyectos y establecer plazos para la emisión de dictámenes.

El debate llega después de que, en una sesión anterior, un intento de habilitar directamente el tratamiento de la iniciativa reuniera 133 votos afirmativos pero no alcanzara la mayoría de dos tercios requerida.

“Hay una mayoría importante de diputados que manifestó su voluntad de avanzar. El desafío del 9 de septiembre será lograr que las comisiones sean emplazadas”, señaló Pablo Bolego, presidente de Fatradis.

Por otro lado, La Libertad Avanza había impulsado un cronograma propio de reuniones en comisión con la intención de avanzar hacia los dictámenes durante septiembre. Los bloques opositores cuestionaron esos tiempos y mantuvieron la sesión especial para establecer fechas desde el recinto.

En las horas previas a la convocatoria, el oficialismo modificó además su estrategia parlamentaria y decidió participar desde el inicio de la sesión y dar quórum, luego de evaluar que la oposición se encontraba cerca de alcanzar por sí sola los 129 diputados necesarios para abrir el debate.

Además de la prórroga de la emergencia, Fatradis y los prestadores plantean una serie de reclamos vinculados al funcionamiento del sistema. Según indicaron desde el sector, existen compensaciones pendientes, dificultades por el nivel actual de los aranceles y demoras en algunos pagos.

También reclaman la realización de estudios de costos que permitan establecer parámetros para definir el valor de cada prestación.

“No estamos pidiendo aumentos arbitrarios: estamos pidiendo contar con herramientas objetivas que permitan saber cuánto cuesta realmente sostener cada servicio”, sostuvo Bolego.

En este marco, los transportistas también plantearon dificultades vinculadas con los tiempos de acceso a pensiones y señalaron que el atraso de las compensaciones reduce el impacto de esos recursos frente a la evolución de los costos.

En Santa Fe, Atraes mantiene paralelamente una iniciativa para declarar la emergencia provincial en discapacidad. La entidad participa junto con otras organizaciones e instituciones de una mesa de trabajo que impulsa medidas fiscales, mecanismos de asistencia y subsidios destinados a sostener las prestaciones.

El resultado de la sesión de este miércoles determinará ahora los próximos pasos legislativos y, especialmente, los plazos que tendrán las comisiones para dictaminar antes de que el proyecto pueda llegar nuevamente al recinto.