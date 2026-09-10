Durante la sesión ordinaria N° 677, realizada el 9 de septiembre, el Concejo Deliberante de Villa Cañás aprobó distintos proyectos y posteriormente tomó la palabra el concejal Guillermo Poli, quien confirmó que dejará de pertenecer al PRO dentro del cuerpo legislativo.

“Mientras el PRO esté con Unidos en Santa Fe, no voy a pertenecer al PRO del Concejo de Villa Cañás”, expresó Poli durante su intervención. El edil aclaró que la decisión no responde a diferencias personales con otros integrantes del espacio, sino a una cuestión política.

Además, el concejal hizo referencia a una situación judicial en la que estuvo involucrado y sostuvo que fue denunciado por un hecho que, según afirmó, no cometió. Poli señaló que posteriormente declaró ante la Justicia y cuestionó el procedimiento que, según su relato, incluyó una permanencia de una hora y media en una dependencia policial. Estas afirmaciones corresponden a su versión y no fueron acompañadas durante la sesión por otra postura institucional.

En otro tramo de su exposición, Poli cuestionó que no haya sido convocado a una reunión vinculada a la situación del hospital local. El concejal sostuvo que, por su experiencia profesional de 23 años en la institución, podía realizar aportes al análisis de la situación sanitaria.

Por otro lado, durante la sesión también se trataron diversos proyectos. Entre ellos, se aprobó la adhesión municipal a la emergencia hídrica provincial, iniciativa que busca facilitar gestiones ante el Gobierno de Santa Fe en caso de futuras necesidades.





Además, ingresaron proyectos relacionados con salud mental, inclusión de personas con discapacidad, ampliación de actividades del taller protegido, regulación sobre inmuebles abandonados y una minuta de comunicación vinculada al estado de un camino rural.

La definición política de Poli abre una nueva etapa dentro del Concejo Deliberante local, mientras resta conocer si habrá nuevas reconfiguraciones dentro de los bloques y cuál será la respuesta del Ejecutivo municipal frente a los cuestionamientos planteados.