El doctor Gustavo Campo inició una nueva etapa profesional con una propuesta que busca recuperar un concepto tradicional de la medicina: el vínculo cercano entre médico y paciente. En una entrevista mano a mano, explicó los fundamentos de la “integración médica personalizada”, un servicio que comenzará a brindar en la Clínica Santa Lucía de Villa Cañás.

Campo, médico generalista con más de 40 años de trayectoria en la atención pública y privada, señaló que la idea surgió luego de una pausa profesional que se tomó tras su paso por el hospital y después de haber atravesado los años de la pandemia.

“Después de 40 años de profesión uno va viendo cosas. Hay mucha gente que queda colgada, que va de un especialista a otro, se hace estudios y sigue sin encontrar respuestas”, explicó.

Según detalló, el objetivo de esta modalidad es acompañar al paciente en un proceso integral, reuniendo información médica dispersa y ayudándolo a comprender su situación de salud.

“No se trata solamente de preguntar qué te duele, sino qué te pasa. Hay una diferencia enorme entre una dolencia física y lo que muchas veces hay detrás de esa dolencia”, sostuvo.

El profesional remarcó que muchas consultas comienzan con un síntoma concreto, pero durante la conversación aparecen otros factores vinculados al contexto personal, familiar o emocional del paciente.

En ese sentido, aclaró que su propuesta no busca reemplazar a especialistas ni a otros profesionales de la salud, sino funcionar como un espacio de integración y orientación.

“No estoy para reemplazar al especialista. Estoy para acompañar al paciente, integrar todo eso que queda separado y ayudarlo a ordenar su camino”, explicó.

Campo también hizo hincapié en las dificultades que atraviesan muchas personas para interpretar indicaciones médicas, tratamientos o estudios. “El paciente tiene derecho a entender qué tiene, qué está tomando y por qué. Hay que explicarlo con un idioma claro”, señaló.

Además, mencionó que la propuesta está pensada para distintos grupos de edad, incluyendo adultos mayores que pueden encontrarse solos o con dificultades para organizar sus controles de salud, pero también adolescentes y jóvenes que atraviesan nuevas problemáticas relacionadas con la vida digital y la falta de espacios de escucha.

El médico recordó su experiencia trabajando durante años en localidades pequeñas, donde la relación entre médico y comunidad era más cercana. “La medicina se puede hacer en cualquier lugar cuando existe la intención de acompañar”, expresó.

Actualmente, la atención bajo esta modalidad se realizará los miércoles con turno previo en la Clínica Santa Lucía de Villa Cañás. Campo indicó que, según la demanda, podrían incorporarse nuevos días de atención.

La propuesta busca recuperar una medicina centrada en la persona, donde el diagnóstico no sea solamente un conjunto de estudios o resultados, sino una mirada completa sobre la historia y la realidad de cada paciente.