Al-Nassr quedó a las puertas de ingresar en una lista histórica del fútbol mundial. El conjunto de Arabia Saudita acumula 93 partidos consecutivos marcando goles y se encuentra a tres encuentros de igualar el registro que River Plate consiguió entre 1936 y 1939, cuando convirtió en 96 presentaciones seguidas.

La racha del equipo saudí comenzó después de la derrota 3-0 ante Al-Hilal, el 1 de diciembre de 2023. Desde entonces, Al-Nassr convirtió en cada partido que disputó, con un plantel encabezado por Cristiano Ronaldo y acompañado por futbolistas como Sadio Mané y João Félix.

El récord que busca alcanzar pertenece a River Plate y forma parte de los registros históricos del club argentino. La marca comenzó el 13 de septiembre de 1936, con una victoria 3-2 frente a Ferro, y se extendió durante más de tres años hasta que terminó el día que Boca derrotó al Millonario por 2-0 en el Monumental.

Además del desafío colectivo de Al-Nassr, la racha coincide con otro objetivo personal de Cristiano Ronaldo: alcanzar los 1.000 goles oficiales en su carrera profesional. El delantero portugués continúa sumando estadísticas en Arabia Saudita y actualmente se encuentra a 21 tantos de esa cifra, según los registros citados por medios deportivos.

Por otro lado, River mantiene vigente una marca que durante años fue observada por otros grandes equipos internacionales. En 2021, Bayern Munich estuvo cerca de alcanzarla, pero su registro se detuvo en 84 partidos luego de una derrota ante Borussia Mönchengladbach.

El próximo desafío de Al-Nassr será sostener su producción ofensiva en los compromisos siguientes. Si logra marcar en sus próximas tres presentaciones, igualará los 96 encuentros consecutivos de River y abrirá la posibilidad de convertirse en el nuevo dueño de la marca.

La comparación entre ambos registros tiene contextos diferentes: River logró la racha en una etapa del fútbol argentino con otro calendario y formato de competencia, mientras que Al-Nassr busca alcanzar la marca en un escenario internacional con torneos locales e internacionales.

Por ahora, el récord continúa en manos de River, pero Al-Nassr quedó a pocos partidos de modificar una estadística que permanece vigente desde hace casi nueve décadas.