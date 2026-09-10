El tribunal de Melincué condenó a L. A. V. a 14 años de prisión de cumplimiento efectivo luego de un juicio oral en el que se analizó una acusación por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la convivencia con una persona menor de 18 años.

La investigación fue llevada adelante por la Unidad Fiscal del Distrito Judicial N° 8, con intervención del fiscal Julián Cochero, quien durante el debate sostuvo la acusación y había solicitado una condena de 16 años de prisión efectiva.

Según la Fiscalía, los hechos investigados comenzaron cuando la víctima era menor de edad y se habrían producido durante períodos de convivencia familiar. En ese marco, el Ministerio Público de la Acusación sostuvo que el acusado habría aprovechado momentos en los que se encontraba a solas con su hijo.

Por otro lado, la defensa realizó planteos vinculados con algunos de los hechos denunciados. El tribunal resolvió hacer lugar parcialmente a esos argumentos y declaró prescriptos episodios que habían sido ubicados entre los años 2005 y 2007. También fue declarado prescripto un hecho de amenazas agravadas que la Fiscalía había situado en 2019.

La sentencia determinó la responsabilidad penal del acusado por los hechos que llegaron al debate y estableció una pena de 14 años de prisión efectiva, además de las consecuencias legales correspondientes.

El fallo dispone que, una vez que la condena quede firme, se realicen los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes, incluyendo la identificación genética del condenado y su incorporación a los registros establecidos por la normativa vigente.

Además, el tribunal ordenó que la resolución sea comunicada a la víctima y a los organismos correspondientes.

El caso continuará con las etapas previstas por el sistema judicial, mientras se aguarda la resolución definitiva sobre la firmeza de la sentencia.